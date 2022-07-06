2019 yılında bir siber saldırı sonucunda 200.000 euro değerinde Bitcoin’i fidye olarak veren Maastricht Üniversitesi, polislerin yardımıyla ödedikleri miktarın katbekatını geri almaya hazırlanıyor.

Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi , polis yetkililerinin Aralık 2019'da fidye yazılımı saldırısını çözmeyi başardıktan sonra devasa bir Bitcoin miktarını kurtarmaya hazırlanıyor. Hikâyeyi duyunca gerçekten şaşıracaksınız.

2019 yılında bir fidye yazılımı saldırısı, söz konusu üniversiteyi hedef aldı ve tüm araştırma verilerini, e-postalarını ve kütüphane kaynaklarını dondurdu. Bilgisayar korsanları 200.000 euro değerinde Bitcoin talep etti ve kritik araştırma verilerini kaybetmekten korkan üniversite, söz konusu tutarı ödemeye karar verdi.

200.000 Euro iken fidye olarak verdikleri Bitcoin, şu anda 500.000 Euro değeriyle geri alınacak

Hollanda Kamu Savcılığı Servisi, 2020'deki saldırıyla ilişkili kripto cüzdanlarından birinin izini Ukrayna'da bulmayı başardı ve o sırada yalnızca 40.000 Euro değerinde olan hesaptaki fonları dondurdu. Sonraki iki yıl içinde Hollanda Kamu Savcılığı Servisi, çalınan BTC'nin yaklaşık beşte biri de dahil olmak üzere hesabın içeriğini güvence altına almayı başardı.

Yetkililer tarafından kurtarılan kısmi fidyenin değeri, 2021'deki boğa dönemi sırasında en iyi kripto para biriminin fiyat artışı sayesinde, üniversitenin iki buçuk yıl önce ödediği miktarın iki katından fazla olan 500.000 Euro'ya ulaştı.

Üniversite, yaptığı resmî açıklamada kurtarılan fidyenin parasal değeri daha yüksek olsa da bilgisayar korsanlarının verdiği zararı geri alamayacağını söyledi. Üniversite resmi bir blog yazısında şunları söyledi:

“Hollanda Kamu Savcılığı, üniversiteye sunulabilecek yalnızca yaklaşık 500.000 € değerindeki kripto para birimlerine el koyabildi. Bu hala üniversitenin uğradığı zarardan daha az ama ihtiyacı olan öğrencileri desteklemek için kullanılacak güzel bir meblağ.”

Üniversitenin yönetim kurulu, geri kazanılan fonları, finansal ihtiyacı olan öğrencilere yardım etmek için kullanmaya karar verdi. Bu arada üniversitenin BTC’lerinin çalındığı sıralarda BTC’nin değeri 7.216 dolar idi, şimdi ise 20.000 dolar civarında seyrediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.