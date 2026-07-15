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Volkswagen'in Yeni Elektrikli SUV'u ID. Cross Tanıtıldı: Fiyatı Ne Kadar Olacak?

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Volkswagen, yeni elektrikli SUV modeli ID. Cross'u resmen tanıttı. 420 kilometreyi aşan menzili, geniş yaşam alanı ve uygun fiyat hedefiyle dikkat çeken model 2026 sonunda satışa çıkacak.

Volkswagen'in Yeni Elektrikli SUV'u ID. Cross Tanıtıldı: Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Deniz Şen Deniz Şen /

Volkswagen, elektrikli araç ailesinin yeni üyesi ID. Cross'u tanıttı. T-Cross'un elektrikli alternatifi olarak konumlandırılan model, markanın uygun fiyatlı elektrikli araç stratejisinin önemli parçalarından biri olacak.

MEB+ platformu üzerine geliştirilen ID. Cross, kompakt boyutlarına rağmen geniş yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Volkswagen, yeni modelle özellikle Avrupa'da büyüyen küçük elektrikli SUV segmentinde daha güçlü bir konum elde etmek istiyor.

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Volkswagen'in Yeni Elektrikli SUV'u ID. Cross Tanıtıldı: Fiyatı Ne Kadar Olacak?
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420 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor.

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Volkswagen'in paylaştığı bilgilere göre ID. Cross, batarya seçeneğine bağlı olarak 312 kilometre ile 436 kilometre arasında WLTP menzili sunabiliyor. Giriş seviyesinde 37 kWh LFP batarya kullanılırken, üst versiyonlarda 52 kWh NMC batarya tercih ediliyor.

Volkswagen ID. Cross teknik özellikleri:

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  • MEB+ platformu
  • 37 kWh ve 52 kWh batarya seçenekleri
  • 312 km - 436 km WLTP menzil
  • 85 kW, 99 kW ve 155 kW motor seçenekleri
  • Önden çekişli yapı
  • 1.200 kg çekme kapasitesi
  • Vehicle-to-Load (V2L) desteği
  • 175 km/s maksimum hız

Fiyatı ne kadar olacak?

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Volkswagen'in açıklamalarına göre ID. Cross'un Avrupa'da yaklaşık 28 bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. Bu da modeli markanın daha erişilebilir elektrikli SUV seçeneklerinden biri haline getiriyor.

Satışların Avrupa'da 2026 sonbaharında başlaması planlanıyor.

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