2020 C8 Corvette, Açık Artırmada 3 Milyon Dolara Satıldı

Dünyanın en eski otomobil üreticilerinden bir tanesi olan ve 1908 yılında kurulan General Motors, 2020 C8 Chevrolet Corvet aracının ilk üretimi için açık artırma düzenledi. Açık artırma sonunda araç, 3 milyon dolara satıldı.

Yeni yüksek performanslı 2020 C8 Chevrolet Corvet’in ilk üretimi, ABD’nin Arizona eyaletinin Scottsdale şehrinde bulunan Barrett-Jackson otomobil fabrikasında, geliri hayır kurumuna bağışlanacak bir açık artırmayla satıldı.

Tabii ki böyle bir aracın düşük miktarlara satılması beklenmiyordu. Ancak yüksek performanslı bu araç satıldığında ekranda beliren miktar tam olarak 3 milyon dolar, yani günlük kurla 17,6 milyon TL idi.

Açık artırma

Scottsdale’de gerçekleştirilen bu açık artırmada, dünyanın en köklü otomobil üreticilerinden bir tanesi olan General Motors’un CEO’su Mary Barra ve Detroit Childrens Vakfı’ndan bir temsilci konuşma yaptı. General Motors, aracı hayır kurumuna bağışladı ve böylece açık artırmadan elde edilen gelirin tamamı bu vakfa geçmiş oldu.

Açık artırma ilk olarak 200 bin dolar (1,7 milyon TL) ile başladı. Daha sonra 250, 500 ve 750 bin dolar gibi miktarlara çıktı. 1 milyon dolar barajını aşan açık artırma 1,2 milyon, 1,5 milyon, 1,7 milyon dolardan sonra 2 milyon dolar barajına kadar geldi. Ancak 3 milyon dolar vererek aracın sahibi olan kişi NASCAR takımı sahibi ve araba koleksiyoncusu Rick Hendrick oldu.

Ancak açık artırmayı kazanan Rick Hendrick, kazandığı Corvette’e binerek müzayede alanını terk etmedi. Açık artırma sırasında, ortadan motorlu aracın bir temsilisi bulunuyordu asıl aracın üretimi birkaç hafta sonra gerçekleştirilecek. Hendrick’in kazandığı şey yalnızca bu lüks araç değil ayrıca vergi indirimi de oldu.