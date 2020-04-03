2020 Hyundai i20'nin Etkileyici İç Mekanından İlk Görüntüler

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, geçtiğimiz ay tanıttığı üçüncü nesil i20 modelinin iç mekanından görüntüler paylaştı. Kokpiti de en az dışı kadar etkileyici olan popüler hatchback, Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunan 10.25 inç’lik bilgi-eğlence ekranı ile geliyor.

2020 Hyundai i20, uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından nihayet geçtiğimiz ay içinde otomobil severlerle buluşmuştu. Sportif ve modern bir tasarım anlayışına sahip olan üçüncü nesil i20, aynı zamanda sunduğu teknolojilerle de bir hayli dikkat çekmişti.

İlk etapta popüler hatchback modeline dair paylaşılan görüntüler yalnızca dış tasarımından ibaretti. Nihayet merakımızı dindiren Hyundai, i20’nin içinden ilk görüntüleri yayınladı. Araçtan içeriye kafamızı soktuğumuzda, kokpitin selefine göre önemli oranda değiştiğini görüyoruz. Mevcut modele kıyasla daha yukarı konumlandırılan bilgi eğlence ekranı, yatay bir forma kavuşmuş.

Sürücü odaklı bir kokpite sahip olan 2020 Hyundai i20, 10.25 inçlik dijital gösterge ekranı ve yine 10.25 inçlik bilgi eğlence sistemi ile geliyor. Çeşitli donanım paketlerinde kablosuz şarj pedi, Apple CarPlay, Android Auto, 8 hoparlörlü Bose ses sistemi ve ambiyans aydınlatması gibi opsiyonlar sunan araç, boyut anlamında çok ciddi değişimler yaşamamasına rağmen, selefine kıyasla daha kullanışlı bir iç mekan vadediyor.

Bunlar dışında havalandırma ızgaraları, direksiyon simidi, kapı kolları ve klima ayarı gibi daha pek çok unsurun yenilikçi tasarım anlayışıyla yeniden dizayn edildiğini görüyoruz. Güney Koreli markanın İzmit'teki fabrikasında üretilecek olan yeni 2020 Hyundai i20’nin çıkış tarihi ve fiyatlandırması ile ilgili detayların önümüzdeki aylarda belli olmasını bekliyoruz.

2020 Hyundai i20'nin diğer fotoğraflarına aşağıdan göz atabilirsiniz