Toyota'nın gizemli modeli Tacoma, şubat ayının başında gerçekleştirilecek Chicago Auto Show’da tanıtılacak.

Toyota, 2020 Tacoma için özel bir şeyler hazırlıyor. 7 Şubat’ta Chicago Auto Show’da tanıtılacak olan araç hakkında ne yazık ki elimizde çok fazla bir bilgi bulunmuyor. En çok merak edilense Tacoma’yı diğer pikaplardan ayıran özelliğinin ne olacağı.

Yayınlanan görselde de aracın sadece üst ön kısmı, yarı karanlık bir fotoğrafta yer alıyor. Fotoğraftan anlaşıldığı kadarıyla yeni Tacoma’nın yeni far tasarımları olacak. Yeni farların bilezik şekilli yuvarlak farlar olması bekleniyor. Ayrıca yeni farlar daha şık ve sade duruyor.

Aşağıdaki videoya göre 2020 Toyota Tacoma, elektrikli ön koltuğa sahip olacak. Bu özellik şu anda piyasada bulunan hiçbir versiyonda yok. Videodaki adam koltuğu dört yönde de hareket ettirebiliyor. Muhtemelen ön yolcu koltuğu da bu özelliğe sahip olacak. Videoda kabinin geri kalanı net gözükmese de ön panelin şu anki Tacoma’dan çok da farklı olmadığını söyleyebiliriz. Yine de ekipman panelinde ve bilgilendirme ekranlarında değişiklikler yapılmış olması mümkün.