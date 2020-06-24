2021 Ford F-150 İçin Son Bir Tanıtım Görseli Yayınlandı

2021 Ford F-150'nin tanıtımı geri sayım başladı. Ford, yarın lansmanını çevrimiçi olarak gerçekleştireceği yeni nesil pick-up modeli için son tanıtım görselini yayınladı.

Ford'un özellikle Amerikan pazarındaki en popüler modellerinden biri olan F-150, yeni modeliyle yarın gerçekleşecek lansmanda tanıtılacak. Otomotiv devi, geçtiğimiz hafta pick-up modeli için bir tanıtım görseli yayınlayarak tasarımdaki değişikliklere dair ipuçları vermişti. Şimdi de yeni nesil F-150 için lansman öncesi son tanıtım görseli yayınlandı.

Ford Trucks'ın resmi Facebook sayfası, yeni F-150'nin yukarıdan çekilmiş gerçek bir fotoğrafını paylaştı. Şirket, 6 yıl sonra baştan aşağı yeniden tasarlanan pick-up modeliyle GM'nin yeni Chevrolet Silverado, GMC'nin Sierra ve FCA'nın yeni Ram 1500 gibi araçlarına karşı rekabette önemli bir yer tutmaya hazırlanıyor.

2021 Ford 150'nin son tanıtım görseli

Ford tarafından yapılan paylaşımda, yeni F-150 bir tekneyi çekerken görüntüleniyor. Görselde araç yukarıdan gösterildiği için pick up modelinin tasarım detayları çok belli olmuyor. Görsel, daha çok aracın yarın yapılacak lansmanına dair bir duyuru niteliğinde.

Daha önce çekilen casus fotoğraflar ve paylaşılan tanıtım görseli, yeni Ford F-150'nin farlarından ızgarasına ve hatta genel hatlarına kadar değişim geçireceğini gösteriyordu. Otomobilin geçmişten ilham alan daha köşeli bir tasarımın yanı sıra kare şeklinde farlarıyla daha agresif bir görünüme sahip olacağı tahmin ediliyor. Yeni nesil pick-up'ın tasarımı, 2018'de başlatılan değişim sürecinin devamı olarak karşımıza çıkacak.

Yeni Ford F-150 iç tasarımda önemli değişiklikler sunacak

Tüm bunların yanı sıra 2021 Ford F-150 iç tarafta daha çok teknoloji ve daha büyük bir dokunmatik ekranla gelecek. F-150, diyagonal olarak 15 inçe kadar boyutlandırılan daha büyük ve yüksek çözünürlüklü bilgi eğlence ekranına ve dijital gösterge paneline sahip olacak. Ayrıca ağ üzerinden güncelleme yapabilen yeni yazılım sistemi ile birlikte sürücünün araç içinde uyuyabilmesini sağlayan tamamen yatırılabilir bir koltuk sunacak.