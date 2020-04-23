2021 Mercedes-AMG E63, Test Sürüşü Sırasında Görüntülendi

Otomotiv sektörünün liderlerinden olan Mercedes, geçtiğimiz günlerde yeni aracı E63'ü test etti. Nürburgring pistinde yapılan test sürüşünde araç büyük oranda kamuflajsız hâliyle görüntülendi.

Mercedes, yüksek teknolojisiyle birlikte üst düzey araba üretiminde uzun süredir lider markalardan biri. Mercedes'in E-Class serisi birçok kişi tarafından beğenilirken bu seri, Alman otomobil devinin araçların tasarımlarını, özelliklerini ve en önemlisi performanslarını geliştirmesinde aynı noktada kalmasına yol açmadı. Bugün erken saatlerde Almanya'daki Nürburgring pistinde Mercedes, E-Class serisinin en üst düzey arabası olan AMG E63'ü test ederken karşımıza çıktı.

Bahsi geçen aracın kendi başına özel bir otomobil olacağı doğrulanırken görüntülerde bazı detaylara bakma fırsatı yakaladık. Aracın ön kısmı hâlâ kamuflaj altında olsa da otomobilin sert bir görünüme sahip olacağı her hâlinden belli diyebiliriz.

Beygir gücünün 600 olması bekleniyor:

Motor özellikleri göz önüne alındığında, çift turbo V8 motorun verebileceği güç standart olduğu için aracın 600 beygir gücü sunması bekleniyor. Bu da aracın 0'dan 100 km/sa hıza 3,5 saniyede ulaşmasını sağlayacak kadar güçlü olduğu anlamına geliyor. Geliştirilmiş tasarımla birlikte 2021 yılında bu süre daha da kısalabilir. Araca yakından bakıldığında otomobilin üstü açık varyantının olabileceği anlaşılıyor.

Yeni E63 için ortaya çıkanlar şimdilik bu kadar. İlerleyen zamanlarda bu beklenen otomobil hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Fiyat konusunda da bir belirsizlik söz konusu. Yeni bilgiler ortaya çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.