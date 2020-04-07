Mercedes’in yıllardır piyasaya sürdüğü GLA modelleri hem sportif görüntüsü hem de büyük yapısıyla kendine hayran bırakmayı başarmıştı. Mercedes Benz GLA 2020 modeli de aynı şekilde oldukça dikkat çeken özelliklere sahip, biz de onlara göz atacağız. Hoş geldiniz.

Segment fark etmeksizin ürettiği konforlu ve müthiş tasarımlı araçlarıyla ortalığın tozunu attıran Mercedes-Benz, kompakt lüks crossover modeli Mercedes Benz GLA ile de sınırların ötesine geçiyor. Hem tasarımı hem de sürüş dinamikleriyle insanı büyüleyen Mercedes Benz GLA, yeni modeliyle de göz dolduruyor.

Sizler için 2020 Mercedes Benz GLA modelinin dikkat çeken özelliklerini, fiyatını ve teknik detaylarını birer birer inceledik. Dilerseniz lafı uzatmadan araca göz atmaya geçelim.

Mercedes Benz GLA güvenlik önlemleri:

PRE-SAFE sistemi:

Mercedes Benz GLA’da bulunan PRE-SAFE sistemi, kritik sürüş durumlarını önceden algılar ve olası bir kaza tehlikesi oluştuğunda araçta bulunan yolcuların korunması için her türlü yardımı sağlar. Buna örnek olarak geriye doğru kemer gerdirme, açık camların otomatik olarak kapatılması gibi önlemler gösterilebilir.

Aktif mesafe ayarlama sistemi:

Mercedes’in araçlarında bulundurduğu aktif mesafe ayar sistemi DISTRONIC, sürücüye özellikle trafikte çok yardımcı oluyor. Sürücüye öndeki araçla emniyetli takip mesafesini otomatik olarak korumada yardımcı oluyor. Bu da hem trafik sıkışıklığında hem de uzun yolculuklarda sürücü üzerindeki yükü hafifleterek güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Aktif fren yardımcısı:

Son teknoloji araçların birçoğunda bulunan acil frenleme sistemi, Mercedes Benz GLA’da daha geliştirilmiş bir şekilde çalışıyor. Bu sistem, öndeki araçla takip mesafesinin çok az olması durumunda görsel olarak uyarı veriyor. Eğer bir çarpışma tehlikesi algılanırsa sistem işitsel bir uyarı gerçekleştiriyor ve sürücü tepki verirse frenlemeyi destekliyor. Eğer zamanında tepki verilmezse araç otomatik olarak frenliyor ve hız bağımsız olarak azaltılıyor.

Sürücü yorgunluk denetleme sistemi:

Uzun yolculuklara çıkıldığı zaman en büyük problemlerden biri uykusuzluk problemidir. Eğer uykusuz araba kullanmaya çalışırsanız bu durum kaza yapmanıza ve çok büyük problemler yaşamanıza yol açar. GLA’da bulunan uykusuzluk denetleme sistemi, sürücünün manevra tutumunu temel alarak yorgunluğa ve dikkatsizliğe ait belirtileri algılayabilir. Bunun sonucunda da sürücü görsel ve işitsel olarak ikaz edilir.

Kör nokta denetleme sistemi:

Trafikteki en tehlikeli noktalardan biri de kör noktadır. Bir sollama yapmak veya şerit değiştirmek istediğinizde kör noktada bulunan bir araç büyük problemlere yol açabilir. Kör nokta denetleme sistemi sayesinde kör noktada bir araç algılandığında dikiz aynasında kırmızı renkli bir üçgen beliriyor. Sürücü bu ikazı fark etmezse, ilave olarak işitsel bir ikaz veriliyor.

Şerit takip sistemi:

İş yerinizde geçirdiğiniz yoğun saatler veya bir nedenden dolayı yaşadığınız stres, dikkatinizin dağılmasına yol açabilir veya uykusuz ve yorgun hissedebilirsiniz. Şerit takip yardımcısı, bu tarz bir durumda sürücünün farkında olmadan şeritten çıkmasını engelliyor ve direksiyona gönderilen bir titreşim aracılığıyla sürücüyü dokunsal olarak uyarıyor.

Mercedes GLA 2020'de konfor:

Park asistanı

Mercedes Benz GLA’da bulunan aktif park asistanı, park sorununu adeta kökünden çözüyor. Araç hareket halindeyken aktif olarak park yeri arayan sistem, bunun yanı sıra yatay ve dikey park yerlerine girmeyi kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra park yerinden çıkarken de devreye giren park asistanı, sürücülerin en büyük problemi olan park problemini tamamıyla yok ediyor.

Aracı çevreleyen kamera:

Aktif park yardımcısının yanı sıra Mercedes Benz GLA’da bir de aracı çevreleyen bir kamera sistemi bulunuyor. Bu şekilde aracı park ederken hem park asistanıyla yardım alıyorsunuz hem de kamera sistemiyle aracın çevresini görebiliyorsunuz. Bu sistem sayesinde aracın herhangi bir yere sürtme riski de azalmış oluyor.

Değişken süspansiyon sistemi:

Mercedes Benz GLA’da bulunan değişken süspansiyon sistemi sayesinde sürücü oldukça konforlu bir sürüş deneyimi elde ediyor. Büyük yaylanma mesafesi ve enine güç dengelemesi sayesinde aracın süspansiyonları konfor ve dinamizm arasındaki dengeyi en iyi şekilde kuruyor.

Bunun yanı sıra aracın değişken modlarından biri olan Off-road modunda arazide çok daha iyi bir şekilde tutuş sağlar ve daha rahat bir sürüş deneyimi sunar. Ayrıca sertliği seçilebilen süspansiyonunda Konfor ve Spor adında iki farklı modu bulunan Mercedes Benz GLA’da değişken koşullara göre rahat bir sürüş deneyimleyebiliyorsunuz.

Hıza duyarlı direksiyon sistemi:

Hıza duyarlı direksiyon sayesinde Mercedes Benz GLA’nın sürüş konforu daha üst seviyelere çıkıyor. Bu sistem, bol virajlı yollarda aracın daha çevik şekilde tepki verebilmesini sağlar ve düz gidişte şerit stabilitesini artırır.

Tasarım

Sportif ve keskin çizgiler:

Maceraperest kişiliğinizi ortaya çıkaracak olan off-road modeli Mercedes Benz GLA’da bulunan dinamik tasarım çizgileri sayesinde spor coupe modeli görüntüsü sunuyor. Keskin çizgileriyle sportifliğini ön plana çıkaran Mercedes Benz GLA, arazinin sportif kralı lakabını tam olarak üstleniyor.

İç aydınlatma:

Mercedes Benz GLA, dışarıda yansıttığı sportif ve dinamik görünümünün yanı sıra içerisinde de sürücüyü evinde hissettirecek detaylara sahip. Aracın içerisinde bulunan ambiyans aydınlatması, iç mekanda rahatlatıcı bir ortam sağlıyor. 12 farklı renk seçeneği ve 5 farklı karartma kademesi bulunan iç aydınlatma sayesinde sürücü, ortamı istediği gibi ışıklandırabiliyor.

Yüksek performanslı LED farlar

Araçtaki yüksek performanslı LED farlar, daha geniş ışık dağılımı sayesinde yolu çok daha iyi aydınlatırken aynı zamanda çarpıcı görünümleri sayesinde aracın çok daha sportif görünmesini sağlıyor.

Panoramik cam tavan:

Mercedes Benz GLA büyük cam yüzeyi sayesinde iç mekana aydınlık ve sıcak bir ambiyans katıyor. Özellikle yaz aylarında aracın çok daha iyi bir şekilde hava almasını sağlayan cam tavan, aynı zamanda hem içeriden hem de dışarıdan araca çok güzel bir görünüm katıyor.

Mercedes Benz GLA Performans:

Bir off-road aracı olmasına rağmen Mercedes Benz GLA, oldukça iyi bir performansa sahip. Hem konforu hem tasarımıyla ön plana çıkmayı başaran Mercedes Benz GLA’nın teknik detayları da bu noktada oldukça ilgi çekiyor.

Mercedes Benz GLA 200 FL AMG

Beygir gücü: 155 beygir

155 beygir Yakıt türü: Benzin

Benzin Yakıt tüketimi: 100 kilometrede şehir içi 8,6 litre, şehirler arası 5,8 litre, ortalama 6,8 litre

100 kilometrede şehir içi 8,6 litre, şehirler arası 5,8 litre, ortalama 6,8 litre Şanzıman: 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman

7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman 0-100 hızlanma: 8 saniye

8 saniye Azami hız: 215 km/saat

Mercedes Benz GLA 200 FL Comfort

Beygir gücü: 155 beygir

155 beygir Yakıt türü: Benzin

Benzin Yakıt tüketimi: 100 kilometrede şehir içi 8,6 litre, şehirler arası 5,8 litre, ortalama 6,8 litre

100 kilometrede şehir içi 8,6 litre, şehirler arası 5,8 litre, ortalama 6,8 litre Şanzıman: 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman

7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman 0-100 hızlanma: 8.1 saniye

8.1 saniye Azami hız: 215 km/saat

Mercedes Benz GLA 2020 fiyatı:

Mercedes Benz GLA 2020 modeli rakiplerine oranla çok daha uygun bir fiyat etiketine sahip. Arazinin sportif kralı olan Mercedes Benz GLA 2020’nin iki farklı varyasyonu bulunuyor. Mercedes Benz GLA 200 Comfort modelinin başlangıç fiyatı 314.000 TL. Mercedes Benz GLA 200 AMG varyasyonu ise 366.000 TL başlangıç fiyatına sahip.

Mercedes Benz GLA 2020 modelini incelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Sizler de Mercedes Benz GLA ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi otomobil incelemesi yaptığımız yazılarımız gelmeye devam edecek. Kaçırmamak için bizleri takipte kalın.