2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Tutarı Belli Oldu

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğler ile birlikte 2021 MTV ve ÖİV tutarları belli oldu. Buna göre 2021 yılında ödenecek en düşük MTV 109 TL olurken, özel iletişim vergisi tutarı da 86 TL olarak açıklandı.

Resmi Gazete’de bugün itibarıyla yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ve Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile birlikte gelecek yıl ödenecek emlak vergisi, MTV ve cep telefonu aboneliğinden maktu vergiler belli oldu.

Açıklanan tebliğe göre gelecek yıl en düşük motorlu taşıt vergisi 109 TL, en yüksek motorlu taşıt vergisi ise 50 bin 107 TL olacak. Cep telefonu aboneliği için alınacak maktu vergi ise 86 TL olarak belirlenmiş durumda.

2021'de en düşük MTV 109 TL, en yüksek MTV 50 bin 107 TL olacak

Motor hacmi kategorilendirilmesine göre ülkemizdeki en popüler modellerden olan 1.300 cm3 ve altı motor kategorisinde en düşük vergi 109 TL olurken, en yüksek vergi 1.261 TL oldu. Bir diğer popüler kategori olan 1301-1600 cm3 motorlu araçlar ise en az 216 TL, en yüksek ise 2.197 TL MTV ödeyecekler.

Türkiye pazarındaki payı her geçen yıl biraz daha düşen 1601-1800 cm3 motorlu araçlar ise 387 TL ile 3.881 TL arasında MTV ödeyecekler. 2021 yılında motor hacine ve araç yaşına bağlı olarak ödenecek MTV miktarını aşağıdaki tablodan kontrol edebilirsiniz.

2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları