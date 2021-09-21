2021 Okyanus Fotoğrafları Ödülleri Sahiplerini Buldu

Dünyanın birçok farklı yerinden fotoğrafçıların kendi çevrelerindeki okyanus hayatını ve bu okyanuslarda insan etkinliği yüzünden oluşan sorunları aktardığı yarışmanın ödülleri, sahiplerini buldu. Kazananların arasında bir Türk de bulunuyor.

Sorumsuzca ve bencilce yapılan birçok insan aktivitesi, diğer canlıların yaşamını tehlikeye atıyor, bazılarının tamamen dünyadan yok olmasına sebep oluyor. Küresel ısınma ya da kontrolsüz avlanma gibi birçok aktiviteyi bu duruma sebep olarak gösterebiliriz. Elbette bu canlıları yaşam alanlarına göre sınıflandırdığımızda daha açık sebeplere ulaşabiliyoruz.

2021 Okyanus Fotoğrafları yarışması da buralarda yaşayan hayvanların ne gibi sorunlardan etkilendiğini gösteriyor. Elbette tüm fotoğraflar sorundan ibaret değil. Fotoğrafların bazıları, söz konusu sorunlar olmadığında okyanus hayatının ne kadar göz alıcı olduğunu gösteriyor. İşte 2021 Okyanus Fotoğrafları Ödülleri’nin alıcıları:

Türk isimden büyük başarı:

Yukarıda gördüğünüz olta ve misinaya sarılarak yaşamını yitiren mürenin fotoğrafı, Su altı fotoğrafçısı Kerim Sabuncuoğlu tarafından çekildi. İnsan aktivitesinin fark etmeden de olsa bu gibi kötü manzaralara sebep olabildiğini söyleyen fotoğrafçı, içinde bulunduğu habitatın besin zincirinde en tepede yer alan bu mürenin boğularak can verdiği fotoğrafı paylaşarak farkındalık yaratmayı hedefledi. Bu fotoğrafı kendisine, yarışmanın koruma kategorisinde birincilik ödülünü kazandırdı.

Kategorilerin kazananları:

Keşif kategorisi

Mağara çökellerinin uzun gölgeleri - Martin Broen

Macera kategorisi

Sargassum yosunu ve İspermeçet balinası - James Ferrera

Kolektif portföy kategorisi

Genç bir ulua, kutu denizanasını sığınak olarak kullanıyor - Galice Hoarau

Genç fotoğrafçı kategorisi

Bir yeşil deniz kaplumbağası, dikkatlice, aç kuşlarla dolu yüzeye doğru çıkıyor - Hannah Le Leu

'Female Fifty Fathoms'

Siyah uçlu resif köpekbalığının sırt yüzgeci, güneşle hizalanmış şekilde - Renee Capozzola

Yılın okyanus fotoğrafçısı kategorisi

Cam balıklarıyla etrafı sarılmış olan bir yeşil kaplumbağa - Aimee Jan