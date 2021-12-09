2022 Asgari Ücret Pazarlığında 3. Toplantı Bugün

2022 yılı için asgari ücretin belirleneceği toplantılar, milyonlarca işçi ve işveren tarafından merakla takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün üçüncü kez toplanıyor. Komisyon, bugün saat 10.00'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda bir araya gelecek.

2021 yılı içinde özellikle yılın 3. ve 4. çeyreğinde artış gösteren döviz ve enflasyon, çok kısa sürede alım gücünü ciddi oranda düşürerek cepteki paranın erimesine neden olmuştu. Dolayısıyla 2022 yılı için belirlenecek asgari ücretin de bu erimeye karşı bir oranda artırılması birçok kişinin umudu. Aralık ayına girmemizle başlayan asgari ücret toplantılarından çıkacak karar, milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ilk ve iki gün önce gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından bugün üçüncü kez saat 10.00’da toplanacak. Bugünkü toplantının ev sahibi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) olacak. Peki, bugünkü toplantıda neler yaşanacak?

Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK’ten veriler sunulacak:

Saat 10.00’da başlayan toplantı, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK’ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek. Bu raporların ardından işçi, işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.

Önceki toplantılarda neler yaşanmıştı?

1 Aralık’ta gerçekleştirilen ilk asgari ücret toplantısı öncesinde Bakan Vedat Bilgin, işçi ve işverenlerle bir anket gerçekleştirdiklerini, bu anket kapsamında 3.750 TL şeklinde bir beklentinin olduğunu açıklamıştı. Bu durumsa özellikle işverenleri memnun etmemiş, işçi maliyetinin artması nedeniyle sonucun işçi çıkarmak olacağını ifade etmişti. Toplantıda işçi tarafı 3.750 – 4.000 TL arasında teklif yaparken işveren tarafı, 3.500 – 3.750 TL arasında teklif sundu.

7 Aralık’taki toplantıdaysa Türk-İş Genel Başkanı, toplantı öncesinde TÜİK’in enflasyona %21 dediğini, ancak gelen zamların ortada olduğunu söyleyerek enflasyonun bundan daha yüksek seviyede olduğunu ifade etti.

TİSK, daha önce yaptığı açıklamada asgari ücretin üçüncü toplantının ardından, yani bugünkü toplantının ardından belli olabileceğini açıklamıştı.