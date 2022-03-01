Ford, Ranger'ın değiştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan 2023 model SUV'u Everest'i tanıttı. Şeritlere sığmakta zorlanacak irilikte olan SUV, 3.0 litrelik V6 motoru ve zorlu koşullara kafa tutacak şekilde dizayn edilmesiyle çok konuşulacak gibi görünüyor.

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, yenilediği SUV modeli Everest'i tanıttı. 2023 model olarak lanse edilen dev SUV, 2022 model Ford Ranger'ın üzerine inşa edilmiş olmasına rağmen oldukça iri görünüyor. Gelin hep birlikte, Ford'un şanına yaraşır yeni SUV'u Everest'in tasarım ve özelliklerine yakından bakalım.

Ford mühendisleri, üçüncü nesil Everest için Ranger'ın tasarımını bir nebze daha genişlettiler. Bu da Everest'i bir dev haline getirdi. Oldukça yüksek bir yapıya sahip olan SUV, şerit LED farları, büyük ızgarası, arka tarafı tamamen kaplayan aydınlatmaları ile dikkat çekiyor. 80 cm'lik su birikintilerinden rahatlıkla geçen SUV'un tavanına 350 kg'lik yükleme yapılabiliyor olduğunu da belirtelim.

Karşınızda 2023 model Ford Everest

Ranger'ın pick-up tasarımının bir SUV'a uyarlanması, Everest'in devasa bir yaşam alanı içermesine neden olmuş durumda. Araçta yer alan 10,1 inç boyutlu ekran ise Ford'un SYNC 4 sistemi ile eşleştirilmiş durumda. Araçtaki iç hacim o kadar büyük ki dileyen tüketiciler, ekstra ödeme yaparak 12,3 inç boyutlu bir ekran tercih edebilirler. Benzer durum dijital gösterge ekranında da geçerli. Tüketiciler, 8 inç ya da 12,3 inç boyutundaki dijital göstergeyi seçebilecekler. Yenilenen Everest'in üç sıra koltuklu konfigürasyona da sahip olduğunu belirtelim.

2023 model Ford Everest, 2.3 litrelik EcoBoost benzinli motor ile satışa sunulacak. Ancak bu gücü yetersiz bulan tüketiciler, 3.0 litrelik V6 motor tercihinde de bulunabilecekler. Ford, yeni SUV'un piyasaya sürüleceği ülkelere motor seçeneklerine sahip olacağını belirtti. Şanzıman cephesinde ise 6 ileri manuel ya da 10 ileri otomatik vites göreceğiz.

Ford, Everest'i bireysel tüketiciler için tasarladı. Ancak bu araç, özellikle de Fransa için özel bir yere sahip. Öyle ki ikinci nesil Everest, Fransa ordusu tarafından personel nakliyesi için de kullanılan bir SUV'du. Üçüncü nesil için bu tür bir çalışmanın yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Ford, yenilediği SUV modelinin fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Everest'in Türkiye'ye gelme olasılığının düşük olduğunu belirtmekte fayda var...