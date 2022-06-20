Toyota'nın 2023 model sedanı 'Crown' ortaya çıktı. Patent görüntülerine ulaşılan otomobil, Honda Civic'le olan benzerliği ile gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

Japonya merkezli otomobil şirketi Toyota, 1955 yılında Crown olarak isimlendirdiği otomobilini tanıtmıştı. Büyük ilgi gören bu otomobil, 15 nesil boyunca ticari yaşamını sürdürdü. Popüler sedanın coupe, stationwagon ve pick-up gibi kasa tipleri de otomobil tutkunlarının beğenisine sunulmuştu. Toyota şimdi, Crown için bir kez daha harekete geçti. Ancak 2023 yılında tanışacağımız Toyota Crown, bu kez özgünlüğünü yitirmiş durumda. Zira bu otomobilin patent görüntüleri, yaklaşan sedanın Honda Civic ile neredeyse aynı olan bir ön tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Toyota, 2023 model Crown ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Japonya'daki haber kaynakları, ülkedeki patent ofisinin veritabanı üzerinden Crown'a ulaşmayı başardılar. Elde edilen görüntüler, yaklaşmakta olan sedanın nasıl görüneceğine dair net bir bakış atmamızı sağlıyor.

2023 Toyota Crown işte böyle görünecek

Yukarıdaki görüntü, Toyota Crown'un ön tasarımını gözler önüne seriyor. Aslında bu noktada anlatabileceğimiz hiçbir şey yok. Gördüğünüz üzere, yaklaşan sedan Honda Civic ile neredeyse tamamen aynı görünecek. En azından önden bakıldığında...

*2022 model Honda Civic.

Toyota'nın yaklaşmakta olan otomobilinin arka kısmına baktığımızda ise genel anlamda özgün bir tasarımla karşılaşıyoruz. Aracın arka taraftan nasıl görüneceğinin yorumunu siz değerli okurlarımıza bırakıyoruz.

Edinilen bilgilere göre Crown Cross ismiyle tanıtılacak otomobil; 4.930 milimetre uzunluk, 1.840 milimetre genişlik ve 1.540 milimetre de yükseklik değerine sahip olacak. 15 Temmuz'da tanıtılacağı söylenen otomobilin 2.5 litrelik hibrit motorla geleceği iddia ediliyor. Önümüzdeki süreçte Crown ile ilgili tüm bilgiler ortaya çıkmış olacak.

2021'de yenilenen Toyota Crown işte böyle görünüyordu