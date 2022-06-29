Hyundai Ioniq 6 Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Hyundai, elektrikli sedan modeli Ioniq 6'yı tanıttı. Şu an için yalnızca tasarımı gösterilen otomobil, uygun fiyatlı olacak oluşu nedeniyle lüksten uzak görünüyor. Tüketiciler, elektrikli otomobillere geçişte Ioniq 6'yı tercih edebilirler gibi görünüyor.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte elektrikli sedanı Ioniq 6'yı tanıttı. Aslında buna tam anlamıyla bir tanıtım denemez çünkü aracın yalnızca iç ve dış tasarımı ile tanışma imkanı bulduk. 14 Temmuz'da bir lansman daha gerçekleştireceğini söyleyen Hyundai, Ioniq 6'nın teknik detaylarını da bu etkinlikte açıklayacak.

Ioniq 6, Tesla Model 3 rakibi olarak lanse ediliyor. Yani bu elektrikli otomobil, piyasadaki uygun fiyatlı elektrikli modeller arasında yer alacak. Bu yüzden, aşırı derecede lüks bir araç demek zor. Hatta Ioniq 6, oldukça minimalist bir tasarıma sahip. Gelin hep birlikte Hyundai'ın yeni elektrikli sedanına yakından bakalım.

Karşınızda Hyundai Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6, kıvrımlı bir yapıya sahip olarak karşımıza çıktı. Bunun nedeni tahmin edebileceğiniz gibi üst düzey aerodinamik sunabilmek. Şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda Ioniq 6'nın çok iyi bir aerodinamik yapısıyla geleceğini açıklamıştı ki bu tasarım, açıklamanın hakkının verildiğini gözler önüne seriyor. Bu arada; Hyundai Ioniq 6'nın sürtünme katsayısını da 14 Temmuz'daki etkinlikte öğreneceğiz.

LED aydınlatma, kapalı ızgara ve nispeten şık çizgiler, Hyundai Ioniq 6'nın ön kısmında yer alan tasarım detayları olarak karşımıza çıkıyor. Gövdeye gömülü kapı kolları ve kamera şeklindeki yan aynalar da dikkatlerden kaçmıyor.

Aracın arka kısmına baktığımız zaman, bagaj kapağını da içine alan ve tüm arka kısmı kaplayan LED stopları görüyoruz. Hyundai logosunun ve Ioniq 6 yazısının üzerinde yer alan spoyler de yine aracın aerodinamiğini iyileştirmek için tercih edilmiş. Ioniq 6'nın arka kısmı biraz "garip" duruyor ancak bu tasarım, sportif sürüş seven bazı sürücüleri etkileyebilir.

Hyundai Ioniq 6'nın minimalist bir tasarıma sahip olduğunu söylemiştik. Bu durum, iç tasarımda da kendisini gösteriyor. Zira aracın içerisinde buton şeklinde vites, dijital klima, gösterge ekranı ile birleşik bilgi-eğlence ekranı haricinde hiçbir detay bulunmuyor.