Türkiye'ye yatırım yapan BYD, Seal modelinin yeni versiyonunu tanıttı. Araç, hem uygun fiyat hem de dikkat çeken özelliklere sahip. Üstelik ileride ülkemize de gelme ihtimali var.

Türkiye’ye 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıklayan dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD, bu hafta Seal modelinin yeni versiyonunun tasarımını paylaşmıştı. Şimdi ise tüm özellikleri açıklandı ve araç Çin’de satışa sunuldu.

Tamamen elektrikli bir model olarak karşımıza çıkan 2025 BYD Seal, tasarımdan teknik detaylarına kadar dikkat çeken özelliklere sahip. Tesla Model 3’e rakip olacak otomobilin fiyatı da oldukça iyi. Gelin ülkemize de gelme ihtimali bulunan Seal modelinin yeni versiyonuna bakalım.

BYD Seal neler sunuyor?

Yeni BYD Seal modelinde, Çinli otomobil devinin araçlarından tanıdık olduğumuz fütüristik ve şık tasarımı görebiliyoruz. Sedan tipindeki araç, artık tavana monte edilmiş bir LiDAR sensörü içeriyor ve şirketin sedan araçlarında bir ilke imza atıyor. Bu özellikle birlikte gelişmiş sürücü destek sistemleri bir üst seviyeye çıkıyor.

Dış görünümü büyük ölçüde önceki nesille aynı olsa da kaputun altında farklılıklar var. Modelde BYD’nin e-Platform 3.0 Evo mimarisi kullanılıyor ve artık 800V elektrik mimarisiyle geliyor. Aracın standart, uzun menzil, akıllı sürüş ve dört tekerden akıllı sürüş olmak üzere dört versiyonu var.

2920 dingil mesafesine sahip aracın performansı da artırılmış. Öyle ki araç, en üst seviye olan dört tekerlekten çekişli versiyonunda 530 beygir gücü sunuyor. Diğer versiyonlarda ise 228 ve 308 beygir gücü görebiliyoruz. Otomobilin maksimum hızının 240 km/sa olduğunu ve 0’dan 100’e 3,8 saniyede çıkabildiğini belirtelim.

2025 BYD Seal, 2 farklı batarya seçeneğiyle kullanıcılarıyla buluşacak. Bunlar 61,4 ve 80,64 kWh’lik bataryalar. Menzil ise modeline göre 510 km ila 650 km arasında değişiyor. Aracın %10’dan %80’e 25 dakikada çıkabildiği de paylaşılmış. Ayrıca bataryanın soğuk havalarda şarj sırasında hem ısıtılıp hem de soğutulmasını sağlayan gelişmiş bir sistemle geleceğini ekleyelim.

İç mekânı da kullanıcılara konforlu bir deneyim yaşatacak cinsten. Burada 15,6 inç büyüklüğünde bir bilgi eğlence ekranı görebiliyoruz. Son olarak otomobil, 4800 mm uzunluğa ve 1875 mm genişliğe sahip.

2025 BYD Seal fiyatı

Yeni BYD Seal, Çin’de 24.500 dolardan başlayan fiyatlarla çıkış yaptı. En güçlü versiyonu ise 33.400 dolar civarında fiyata sahip. Ülkemizde fabrika kuracak şirketin bu modeli Türkiye’ye getirme ihtimali olduğunu söylemeden geçmeyelim.