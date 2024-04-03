Yakından tanıdığımız araba markası Opel, İngiltere’de “Vauxhall” adını kullanıyor. İyi de neden?

Eğer daha önce İngiltere’ye gittiyseniz Opel model arabaların logosunun farklı olduğunu belki de fark etmişsinizdir. Opel logosuyla neredeyse alakası bile yok.

Aynı üretici şirketin, iki farklı logo ve isim kullanmasının ardında yatan sebep ne olabilir ki? Merakınızı gidermek için okumaya devam edebilirsiniz…

Şu logolara bir bakın!

İngiltere’deki Opel arabalarda; Opel’in hafızalarımıza kazınan, halkanın ortasından azıcık dışarı taşan yatay şimşek logosu yerine halkanın içinde bir kartal ve “V” harfi bulunuyor.

Modeller tamamen aynı olsa da değişen logo ve isim farkının sebebini öğrenmek için Opel ve Vauxhall’un tarihine inmemiz gerek.

1857 senesinde Alexander Wilson tarafından kurulan Vauxhall şirketi, başlarda deniz motorları üretiyordu. 1903 senesinde ise tek silindirli motora sahip, üstü açık, dört koltuklu ilk otomobilini piyasaya sürdü.

Bu araba, Brooklands pistinde 160 km/saatten daha hızlı giden ilk otomobil oldu. Kısacası işler iyiydi ve Vauxhall, uzun süre boyunca İngiltere’de önemli bir yere sahip, bağımsız bir marka olarak kaldı.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Vauxhall’un kalitesi biraz düştü ve gerilemeye başladı.

1960’lı yıllarda Vauxhall da Opel de “American General Motors”ın altında yer alıyordu ancak aynı çatı altında bulunmak dışında pek bir bağları yoktu. Ta ki birlikte çalışmaya başlayana kadar.

İki marka arasında yapılan iş birliğinin ardından aynı araçlar hem Opel hem de Vauxhall markalarından satışa çıkmaya başladı. Böylece Vauxhall’un geleceği de güvence altına alınmış oldu.

E o zaman isim konusunda neden birleşmediler?

Yukarıda belirttiğimiz üzere Vauxhall, İngiltere’de ün kazanmış ve yer etmiş bir marka olduğundan büyük bir ekonomik değere de sahip. Bu nedenle İngiltere’de Opel yerine hâlâ Vauxhall ismi kullanılmaya devam ediyor ve satışlar da oldukça iyi. Hatta "Vauxhall Corsa", 2022 yılında İngiltere’de en çok satan ikinci otomobil oldu.

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