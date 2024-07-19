Porsche, 2025 model Panamera Turbo S E-Hybrid'i tanıttı. Ultra yüksek performanslı otomobil, bugüne kadarki en güçlü Panamera olarak lanse ediliyor. Peki Panamera Turbo S E-Hybrid'in fiyatı ne kadar?

Alman lüks otomobil devi Porsche, düzenlediği bir etkinlikte şimdiye kadarki en güçlü Panamera modelini tanıttı. "Panamera Turbo S E-Hybrid" olarak karşımıza çıkan otomobil, performansıyla tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Yeni Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, tasarımı açısından orijinal Panamera ile büyük oranda aynı. Bu bağlamda; ön kısımda LED destekli dev boyutlu farları görüyoruz. Arka kısımda ise muhteşem bir ışık barı bizleri karşılıyor. Kısacası Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, her zaman olduğu gibi rüyaları süslemeyi başaracak.

Karşınızda Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Aracın iç kısmında da orijinal modelden ayrışan pek bir şey göremiyoruz. Tam dijital gösterge ekranı ile aynı panele yerleştirilmiş olan orta ve yolcu bilgi-eğlence ekranları, oldukça keyifli bir yolculuk deneyimi vadediyor. Orta konsolda ise bir dizi buton ile karşılaşıyor olsak da vites topuzu kullanılmadığı için bu alanda karmaşa yok.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid'in esas numarası, kaputunun altında. Adından da anlaşılabileceği üzere hibrit motor yapısına sahip olan otomobilde, 591 beygir gücü üreten çift turbolu 4.0 litrelik motor ile karşılaşıyoruz. Bu motora, 187 beygir daha güç üreten elektrik motoru eşlik ediyor. Böylelikle toplam güç, 771 beygir gücüne çıkıyor. Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, bu yüksek gücü ile 2,8 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. Otomobilin maksimum hızı ise 325 km/s olarak açıklandı.

Porsche tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 model olarak lanse edilen Turbo S E-Hybrid'in başlangıç fiyatı, 228 bin 495 dolar. Birkaç özelleştirme, bu fiyatın biraz daha artmasına yol açacak. Bazı pazarlarda siparişe açılan otomobilin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil.