Volkswagen, çok sevilen SUV modeli Tiguan'ın 3. neslini resmen tanıttı. Araç, tasarım başta olmak üzere müşterilerin seveceği birçok önemli yenilikle geliyor.

Volkswagen, en çok sevilen ve satan modellerinden olan SUV tipindeki aracı Tiguan’ın yeni neslini bugün resmen tanıttı. 3 nesline geçiş yapan Tiguan, tasarım başta olmak üzere birçok önemli yeniliği beraberinde getirdi.

2025 Volkswagen Tiguan’ın dışına baktığımızda artık çok daha modern ve şık bir tasarımla geldiğini görebiliyoruz. Atlas ila ID.4 arasında bir görünüme sahip olduğunu söylemek mümkün. Yeni tasarımıyla ülkemizde araca olan ilgi iyice artacak diyebiliriz.

Karşınızda 2025 Volkswagen Tiguan

Yeni model, şirketin MQB platformuyla bu tarz bir tasarım değişikliğine gitmiş. Aracın aks mesafesi azalırken arka ve ön taraftaki çıkıntıları kısaltılmış. Ayrıca daha fazla alüminyum malzeme kullanımı, aracın 77 kg civarında daha hafif olmasını da sağlamış. Hem daha güçlü hem de daha hafif olması gerçekten dikkat çekici.

Yeni Tiguan’da turboşarjlı 2,0 litrelik dört silindirli bir motor yer alıyor. Şirketin aktardığına göre araç, artık 201 beygir gücü üretecek. Bu da önceki modellerdeki 184 beygir gücünün önemli oranda artırıldığı anlamına geliyor.

İç mekâna geldiğimizde önceki Tiguan’lardaki “sıkıcı” iç tasarımın nihayet değiştiğini görebiliyoruz. Şİrketin elektrikli otomobillerini andıran, hatta biraz Audi havası verilmiş şık bir iç mekân kullandığını söyleyebiliriz. Burada bizi 10,25 inçlik bir dijital gösterge paneli ve 12,9 inçlik bir bilgi eğlence ekranı karşılıyor. Opsiyonel olarak 15 inçlik bir ekran sunulacağını da belirtelim. Yazılım tarafında da daha iyi bir kullanım için iyileştirmeler yapılmış.

Bunlar dışında kablosuz şarj, şerit takip asistanı, park sensörleri, 2. seviye sürüş asisatnı, 4 tane eklemeyle toplam 10 hava yastığı gibi birçok özelliği de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca 12 hoparlörlü Harman Kardon sistemi de daha premium ses isteyenlere seçenek olarak sunulacakmış.

Volkswagen, yeni Tiguan’ın fiyatını henüz açıklamadı. Aracın önümüzdeki aylarda yollarda olması bekleniyor. Tabii ki Türkiye’ye de gelecektir. Geldiğinde fiyatını sizlerle paylaşacağız.