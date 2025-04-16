Audi, E segment sedan otomobili A6'yı yeniledi. Tasarım ve aerodinamik açısından iyileştirilen otomobil, her zaman olduğu gibi yine herkesi mest edecek. Peki 2026 Audi A6 Sedan'ın fiyatı ne kadar?

Volkswagen çatısı altında çalışmalarını sürdüren Alman premium otomobil üreticisi Audi, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model A6 Sedan'ı tanıttı. Audi'nin E segmentindeki sedanı, yine hepimizin rüyalarına girmeyi başaracak gibi görünüyor.

Yenilenen Audi A6 Sedan, artık 4,99 metre uzunluğunda olan bir otomobil. Dışarıdan bakıldığı zaman oldukça sert bir silüete sahip olan A6 Sedan, aerodinamiği açısından da oldukça iyi. Hatta şirketin açıklamasına göre 2026 A6 Sedan, Audi'nin bugüne dek ürettiği en aerodinamik benzinli otomobil. Audi, aracın sürtünme katsayısını 0,23 olarak açıkladı.

Karşınızda 2026 model Audi A6 Sedan

LED destekli farlarla donatılan Audi A6 Sedan'ın iri ızgarası, aslında markanın alışık olduğumuz yüzünü hemen beynimizde canlandırıyor. Yarı gövdeye gömülü kapı kolları, çift egzoz çıkışı, ve arka kısımda gördüğümüz ışık barı destekli aydınlatmalar da bu aracı her zaman olduğundan çok daha etkileyici gösteriyor.

2026 model Audi A6 Sedan'ın iç tasarımı da her zaman olduğu gibi oldukça şık. Aracın boyu uzamış olsa da dingil mesafesi değişmedi. Bu da iç alanda hacim artışı yapmadı. Ancak yine de koca bir salonda gibi hissedeceğiniz iç tasarım, 11.9 inç boyutlu bir dijital gösterge paneli ve 14.5 inç boyutlu bir bilgi-eğlence ekranı ile donatıldı. Dileyen tüketiciler, 10.9 inç boyutlu yolcu bilgi-eğlence ekranını satın alabilecekler.

Gelelim kaput altında. Yenilenen Audi A6 Sedan, 201 beygir güç ve 340 Nm tork üreten 2.0 litrelik turbo benzinli motorla satın alınabilecek. Dileyen tüketiciler ise hafif hibrit ve Quattro teknolojisine sahip 3.0 litrelik V6 motoru tercih edebilecekler. Bu seçenek, 362 beygir gücü ve 520 Nm tork sunacak. Dizeli de unutmayan Audi, bu tarafta 2.0 litrelik TDI motor sunacak. Bu motor 201 beygir gücünde ve 400 Nm tork üretecek.

Yenilenen Audi A6 Sedan, an itibarıyla Almanya'da satışa sunuldu. 55 bin 500 euro karşılığında satın alınabilecek otomobilin Türkiye ile diğer pazarlara ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.