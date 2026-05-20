Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

2026 Dünya Kupası'nda Futbolu Baştan Sona Değiştirecek Yapay Zeka Teknolojileri

Webtekno'yu Google'a ekleyin

2026 FIFA Dünya Kupası, sadece futboluyla değil yapay zekâ destekli teknolojileriyle de tarihe geçmeye hazırlanıyor. AI; hakem kararlarından güvenliğe, yayıncılıktan taraftar deneyimine kadar turnuvanın neredeyse her alanında aktif rol oynayacak.

2026 Dünya Kupası'nda Futbolu Baştan Sona Değiştirecek Yapay Zeka Teknolojileri
Deniz Şen Deniz Şen /

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en teknolojik organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği dev turnuvada yapay zekâ sistemleri, saha içinden tribünlere kadar birçok noktada kullanılacak.

Son yıllarda spor dünyasında hızla yayılan AI teknolojileri, Dünya Kupası’yla birlikte artık ana merkeze taşınacak. Özellikle maç analizi, yayıncılık, güvenlik ve taraftar deneyimi gibi alanlarda yapay zekânın kritik görevler üstlenmesi bekleniyor.

İçerikten Görseller

2026 Dünya Kupası'nda Futbolu Baştan Sona Değiştirecek Yapay Zeka Teknolojileri
1
2
3
4

Hakem kararlarında AI desteği artacak.

1

Yapay zekâ destekli gelişmiş VAR sistemleri, ofsayt ve faul analizlerini çok daha hızlı şekilde gerçekleştirecek. Bu sistemler, maç sırasında yüzlerce kameradan gelen görüntüyü anlık olarak analiz edecek. Özellikle yarı otomatik ofsayt teknolojisi sayesinde oyuncuların vücut hareketleri milisaniyeler içinde takip edilerek ofsayt pozisyonları çok daha hızlı tespit edilebilecek. Böylece hakem kararlarının doğruluk oranının artırılması ve maç içindeki bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

AI, taraftar deneyimini de etkileyecek.

2

AI sistemleri sayesinde taraftarlara kişiye özel maç özetleri, anlık istatistikler ve öneriler sunulabilecek. Dijital platformlarda izleyicilerin hangi oyuncuya ya da pozisyona daha fazla ilgi gösterdiği analiz edilerek içerikler buna göre şekillendirilecek.

Güvenlik sistemleri de yapay zekâya emanet.

3

2026 Dünya Kupası’nda yapay zekâ destekli güvenlik sistemleri, stadyum çevresindeki kalabalığı anlık olarak analiz edecek. AI; yoğunluk oluşan bölgeleri, olağan dışı hareketleri ve olası güvenlik risklerini erken tespit ederek güvenlik ekiplerine uyarı gönderecek.

Bunun yanında yüz tanıma ve akıllı kamera sistemleri sayesinde giriş-çıkış kontrolünün hızlandırılması, yasaklı kişilerin tespit edilmesi ve kaybolan kişilerin bulunması gibi alanlarda da yapay zekâdan yararlanılması bekleniyor.

Yayıncılıkta da adeta yeni bir dönem başlıyor.

4

Yapay zekâ, maç anlatımı ve otomatik içerik üretimi tarafında da aktif rol oynayacak. Bazı yayın platformlarının AI destekli anlık yorum, otomatik özet ve farklı kamera açılarıyla kişiselleştirilmiş yayın deneyimi sunması bekleniyor.

2026 Dünya Kupası, yalnızca futbolun değil teknolojinin de vitrini olacak gibi görünüyor. Peki sizce bu özelliklerin arasında en işe yarayanı hangisi olacak?

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Figure'ün İnsansı Robotu Helix-02, Canlı Yayında Saatlerdir Fabrikada Çalışıyor [Video]

Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Figure'ün İnsansı Robotu Helix-02, Canlı Yayında Saatlerdir Fabrikada Çalışıyor [Video]

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

Google, ChatGPT’yi Tahtından Edecek Yeni Gemini Modelini Çok Yakında Tanıtabilir

Google, ChatGPT’yi Tahtından Edecek Yeni Gemini Modelini Çok Yakında Tanıtabilir

Yapay Zekânın "Gerçek Bir Vücudu" Olmasını Sağlayacak GENE-26.5 Duyuruldu

Yapay Zekânın "Gerçek Bir Vücudu" Olmasını Sağlayacak GENE-26.5 Duyuruldu

Tuşlu Telefon Kullanan Askerlerin ChatGPT'ye Yazar Gibi SMS Atarak Gündeme Ulaşmasını Sağlayan Hizmet: "Sivilde"

Tuşlu Telefon Kullanan Askerlerin ChatGPT'ye Yazar Gibi SMS Atarak Gündeme Ulaşmasını Sağlayan Hizmet: "Sivilde"

Google I/O 2026: Yeni Gemini Modeli Neler Sunabilir?

Google I/O 2026: Yeni Gemini Modeli Neler Sunabilir?

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com