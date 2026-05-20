2026 FIFA Dünya Kupası, sadece futboluyla değil yapay zekâ destekli teknolojileriyle de tarihe geçmeye hazırlanıyor. AI; hakem kararlarından güvenliğe, yayıncılıktan taraftar deneyimine kadar turnuvanın neredeyse her alanında aktif rol oynayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en teknolojik organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği dev turnuvada yapay zekâ sistemleri, saha içinden tribünlere kadar birçok noktada kullanılacak.

Son yıllarda spor dünyasında hızla yayılan AI teknolojileri, Dünya Kupası’yla birlikte artık ana merkeze taşınacak. Özellikle maç analizi, yayıncılık, güvenlik ve taraftar deneyimi gibi alanlarda yapay zekânın kritik görevler üstlenmesi bekleniyor.

Hakem kararlarında AI desteği artacak.

Yapay zekâ destekli gelişmiş VAR sistemleri, ofsayt ve faul analizlerini çok daha hızlı şekilde gerçekleştirecek. Bu sistemler, maç sırasında yüzlerce kameradan gelen görüntüyü anlık olarak analiz edecek. Özellikle yarı otomatik ofsayt teknolojisi sayesinde oyuncuların vücut hareketleri milisaniyeler içinde takip edilerek ofsayt pozisyonları çok daha hızlı tespit edilebilecek. Böylece hakem kararlarının doğruluk oranının artırılması ve maç içindeki bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

AI, taraftar deneyimini de etkileyecek.

AI sistemleri sayesinde taraftarlara kişiye özel maç özetleri, anlık istatistikler ve öneriler sunulabilecek. Dijital platformlarda izleyicilerin hangi oyuncuya ya da pozisyona daha fazla ilgi gösterdiği analiz edilerek içerikler buna göre şekillendirilecek.

Güvenlik sistemleri de yapay zekâya emanet.

2026 Dünya Kupası’nda yapay zekâ destekli güvenlik sistemleri, stadyum çevresindeki kalabalığı anlık olarak analiz edecek. AI; yoğunluk oluşan bölgeleri, olağan dışı hareketleri ve olası güvenlik risklerini erken tespit ederek güvenlik ekiplerine uyarı gönderecek.

Bunun yanında yüz tanıma ve akıllı kamera sistemleri sayesinde giriş-çıkış kontrolünün hızlandırılması, yasaklı kişilerin tespit edilmesi ve kaybolan kişilerin bulunması gibi alanlarda da yapay zekâdan yararlanılması bekleniyor.

Yayıncılıkta da adeta yeni bir dönem başlıyor.

Yapay zekâ, maç anlatımı ve otomatik içerik üretimi tarafında da aktif rol oynayacak. Bazı yayın platformlarının AI destekli anlık yorum, otomatik özet ve farklı kamera açılarıyla kişiselleştirilmiş yayın deneyimi sunması bekleniyor.

2026 Dünya Kupası, yalnızca futbolun değil teknolojinin de vitrini olacak gibi görünüyor. Peki sizce bu özelliklerin arasında en işe yarayanı hangisi olacak?