Google I/O 2026: Yeni Gemini Modeli Neler Sunabilir?

19 Mayıs'ta gerçekleşecek Google I/O 2026 etkinliğinde tanıtılacak yeni Gemini modeli neler sunacak?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google'ın 19 Mayıs'ta gerçekleştireceği Google I/O 2026 etkinliğinde birçok duyuru göreceğiz fakat aralarından en önemlisi Gemini'ın yeni modeli olacak.

Etkinliğin büyük bir kısmının ayrılacağını düşündüğümüz yeni Gemini modelinin adını henüz bilmiyoruz ama ister tam bir 4.0 sürümü olsun ister 3.8 gibi bir sürü olsun, Google'ın yeni duyurularının belkemiği olacağı aşikâr.

Yeni Gemini modelinden neler bekliyoruz?

Google'ın Gemini ile tam olarak ne üzerinde çalıştığı, kimsenin bilmediği bir konu. En son modelin önceki modellere göre daha akıllı ve daha hızlı olacağını varsaymak kolay ancak Gemini bugünlerde neredeyse her Google ürününde yer alıyor. Bu nedenle, Google'ın en yeni ve en gelişmiş yapay zekâsının nasıl yaygınlaşacağını görmek ilginç olacak.

Google, kısa süre önce Gemini için yeni bir not defteri özelliği yayınlamıştı. Bu özellik, belirli bir konuyla ilgili kaynakları tek bir yerde saklayarak kolay erişim imkânı sunuyordu. Not defterleri, belirli bir konuyla ilgili kaynaklarla dolu ve sürekli eklemeler yapabileceğiniz bağımsız veritabanlarıdır. Gemini, bağlam bilgisi için not defterini kullanacağından, bilgi kaynaklarını her seferinde baştan toplamak zorunda kalmıyorsunuz.

Bu not defterleri ayrıca Google’ın yapay zeka araştırma asistanı NotebookLM ile doğrudan senkronize oluyor ve video özetleri, grafikler ve daha fazlası gibi çok çeşitli çıktılar oluşturmanıza olanak tanıyor. NotebookLM ile Gemini arasındaki temel farklardan biri, NotebookLM'nin yalnızca not defterinizi tek doğru kaynak olarak kullanması, Gemini'ın ise arama için not defterinin içeriğini kullanarak interneti taramasıdır.

Gemini artık sizden bir şeyi "göstermesini" veya "görselleştirmesini" istediğinizde, sohbetlerinizde doğrudan dinamik ve etkileşimli simülasyonlar oluşturabiliyor. Google, Gemini özelliklerinin piyasaya sürülme hızını hiç kesintiye uğratmadığından yeni yapay zeka modelinin en son sürümüyle birlikte çok daha fazlasının yolda olduğundan eminiz.

Bir özellikten ziyade yeni bir çağın başlangıcı olabilir

Keza yeni bir modelin yanı sıra, Google’ın Android cihazlarda Gemini’ın otonom yetenekleri hakkında daha fazla bilgi vermesini de bekliyorduk. Bir süredir bu özelliklere dair ipuçları görüyorduk ve Google, Mart ayındaki Pixel güncellemesiyle bu özelliklerin bir kısmını da kullanıma sunmuştu.

Ana Google I/O etkinliği daha fazla sürpriz barındırabilir olsa da Android Show’da pek çok yenilik tanıtıldı ve Google bize Gemini Intelligence hakkında da daha net detaylar verdi. Şirket, Chrome otomatik gezinme, daha akıllı form doldurma, yapay zekâ tarafından oluşturulan widget'lar, Gboard'un Rambler dikte temizleme özelliği ve mesajlarınız, e-postalarınız ve takviminizdeki bağlamı kullanarak yanıtlara veya sesle kontrol edilen görevlere yardımcı olabilen Android Auto özellikleri gibi örnekler gösterdi. Google I/O çok daha büyük bir etkinlik olduğundan ve temelinin Gemini'a dayanmasını beklediğimizden, bu özelliklerden çok daha büyük şeyler görmeyi bekliyoruz.

Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Figure'ün İnsansı Robotu Helix-02, Canlı Yayında Saatlerdir Fabrikada Çalışıyor [Video]

Ayda 9 Bin TL'lik Google AI Ultra'nın "Ucuz" Versiyonu Geliyor

Tuşlu Telefon Kullanan Askerlerin ChatGPT'ye Yazar Gibi SMS Atarak Gündeme Ulaşmasını Sağlayan Hizmet: "Sivilde"

Yapay Zekânın "Gerçek Bir Vücudu" Olmasını Sağlayacak GENE-26.5 Duyuruldu

Google, ChatGPT'yi Tahtından Edecek Yeni Gemini Modelini Çok Yakında Tanıtabilir

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT, Resmen Excel ve Google E-Tablolar'a Geldi: Ne İşe Yarayacak?

Hugging Face Nedir, Ne İşe Yarar? İşte Yapay Zekâ Modellerinin "Açık Kaynak Merkezi" Hakkında Her Şey

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Figure'ün İnsansı Robotu Helix-02, Canlı Yayında Saatlerdir Fabrikada Çalışıyor [Video]

