Volvo, amiral gemisi sedan modeli S90'ı yeniledi. Çin ile bazı Asya pazarlarında satılacak otomobil, tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. Peki 2026 Volvo S90'ın fiyatı ne kadar olacak?

Ürettiği tank gibi otomobillerle tüketicilerin gönüllerine ayrı bir yere sahip olan Volvo, dünyanın dört bir yanında çok sevilen sedan modeli S90'ı yeniledi. Her zamanki şıklığıyla göz kamaştıran otomobil, satışa sunulduğu pazarlarda büyük ilgi görmeye devam edecek gibi görünüyor. Peki markanın amiral gemisi sedanı tüketicilere neler sunuyor?

2026 model olarak lanse edilen Volvo S90, markanın yeni nesil tasarım dilini yansıtıyor. Bu bağlamda; diğer modellerde de gördüğümüz LED destekli aydınlatmalar hem ön hem de arka kısımda yer alıyor. Oldukça şık bir ızgara tasarımına sahip olan Volvo S90, arka kısımda yer alan devasa boyutlu VOLVO baskısı ile patronun kim olduğunu göstermeye devam edecek gibi görünüyor.

Karşınızda 2026 model Volvo S90

2026 Volvo S90'ın iç kısmına baktığımızda küçük bir sarayı andıran kabinle karşılaşıyoruz. Sade olsa da oldukça modern bir tasarıma sahip olan konsol, tam dijital gösterge ekranının yanı sıra 11.2 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı ile donatıldı. Şirketin açıklamasına göre yenilenen Volvo S90, adaptif süspansiyon teknolojisini standart olarak sunacak ve bu da kabinin daha sessiz ve daha konforlu olmasını sağlayacak.

Volvo tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 model S90, hibrit motor yapısına sahip olacak. Şirket, bu konuda fazla ayrıntı vermese de hibrit sistem, lüks sedanın 80 kilometre yol almasını sağlayacak. Hibrit sistemi destekleyecek benzinli motorla ilgili detayların ne zaman açıklanacağı belli değil.

Geçtiğimiz yıl sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Volvo'nun artık Türkiye'de sedan otomobil satmayacağından bahsetmiştik. Konuyla ilgili açıklama, Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu tarafından yapılmıştı. 2026 model Volvo S90 ile ilgili yapılan açıklamalar, bu kararda yalnız olmayacağımızı gözler önüne seriyor. Volvo, 2026 model S90'ın Avrupa ve ABD'de satışa sunulmayacağını, Çin ve bazı büyük Asya pazarlarında bulunacağını duyurdu.

Yenilenen Volvo S90, birkaç ay sonra ilk aşamada Çin pazarında satışa sunulacak. Hâl böyle olunca aracın fiyatına ilişkin bir bilgi paylaşımı yapılmadı.