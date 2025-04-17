World Car Awards, Dünyada Yılın Otomobilleri 2025 kazananlarını açıkladı. Böylelikle yılın en iyi otomobilleri belirlenmiş oldu.

Otomobil üzerine dünyanın en büyük ödül programı olarak bilinen "World Car Awards", Dünyada Yılın Otomobilleri 2025 etkinliklerine ilişkin sonuçları yayımladı. Böylelikle 2025 yılının en iyi otomobilleri belirlenmiş oldu.

Peki hangi otomobil, 2025'te dünyanın en iyi otomobili oldu? Gelin hep birlikte World Car Awards'ın açıkladığı sonuçlara yakından bakalım.

Dünyada Yılın Otomobilleri 2025 kazananları:

Dünyada Yılın Otomobili 2025: Kia EV3

Dünyada Yılın Lüks Otomobili 2025: Volvo EX90

Dünyada Yılın Performans Otomobili 2025: Porsche 911 Carrera GTS

Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili 2025: Hyundai Inster

Dünyada Yılın Şehir Otomobili 2025: BYD Seagull (DOLPHIN Mini)

Dünyada Yılın Otomobili Tasarımı 2025: Volkswagen ID.Buzz