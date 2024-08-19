Volvo Car Türkiye'den ülkemizdeki sedan tutkunlarını üzecek bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Volvo, 2025'ten itibaren Türkiye'de sedan otomobil satmayacak.

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, ülkemizdeki Volvo tutkunlarının canını sıkacak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Volvo, gelecek yıl itibarıyla ülkemize sedan otomobil getirmeyecek. Bunun nedeni, gümrük vergisi uygulamasında yapılan değişiklik. Volvo'nun sedan otomobilleri Çin'de üretildiğinden, maliyetleri ciddi anlamda artacak ve görünen o ki Volvo Car Türkiye, bununla uğraşmak istemiyor.

Ancak Alican Emiroğlu, yine de Volvo'nun Türkiye'ye sedan otomobil planlarını tamamen iptal etmedi. Eğer sedan otomobillerin elektrikli versiyonları üretilecek olursa bu modeller Türkiye'ye getirilecek. Fakat burada da netleşmiş bir şey olmadığını özellikle söyleyelim.

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu tarafından yapılan açıklama şöyle

Sedan modellerimiz Çin'de üretildiği için yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamızda son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye'de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz.

Volvo, her şeye rağmen Türkiye pazarından umutlu. Alican Emiroğlu, 2024 yılında yeni bir rekor kıracaklarına inandığını ifade etti. Yıl sonu satış rakamının 850 bin civarında olacağını tahmin ettiklerini söyleyen Emiroğlu, 2024'ün ilk 7 ayında yüzde 1,42'lik pazar payı ile kendi rekorlarına ulaştıklarını belirtti.