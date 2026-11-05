2027'de Akıllı Telefonlar Daha Pahalı Olabilir: Samsung Ekranlara Zam Yapacak!

Samsung Display'in akıllı telefon OLED panellerine 20 dolara kadar zam yapmaya hazırlanması yeni nesil cihaz fiyatlarını doğrudan artıracak.

Akıllı telefon pazarında artan bellek ve işlemci maliyetlerinin ardından tüketicileri üzecek yeni bir gelişme daha kapıda.

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Samsung'un ekran üretim kolu Samsung Display, 2027 yılı itibarıyla akıllı telefonlar için ürettiği OLED panellerin fiyatlarını artırmayı planlıyor. Yarı iletken krizinin ve pahalı çip teknolojilerinin etkisini sürdürdüğü bir dönemde gündeme gelen bu hamlenin, doğrudan cihaz fiyatlarına yansıması bekleniyor.

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Ekran fiyatlarındaki artış doğrudan cebinizi etkileyecek

Tedarik zincirinden gelen son bilgilere göre Samsung Display, akıllı telefon OLED panelleri için 10 ila 20 dolar arasında bir fiyat artışı hedefliyor. Bellek darboğazı ve çip tasarımcıları ile üreticilerinin artırdığı maliyetler nedeniyle zaten pahalılaşan elektronik sektörü, panel zamlarıyla birlikte daha da zorlu bir sürece giriyor. Şirketin bu adımla OLED fiyatlandırmasındaki kontrolünü yeniden güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Bazı akıllı telefon üreticileri kısa vadeli etkiyi azaltmak amacıyla şimdiden panel stoklamaya başlasa da yeni nesil cihazlara geçişle birlikte toplam malzeme maliyetinin artması ve bu zammın nihai ürün fiyatlarına yansıması kaçınılmaz görünüyor.

Samsung Display, yalnızca Samsung'un kendi mobil bölümüne değil, aynı zamanda Apple'ın amiral gemisi iPhone modellerine de en büyük OLED ekran tedarikçisi konumunda bulunuyor. Bu nedenle beklenen fiyat artışının tüm sektörü etkileyeceği öngörülüyor. Gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy S27 serisi de bu maliyet artışıyla yüzleşecek modeller arasında yer alıyor. İddialara göre serinin Pro ve Ultra modelleri "Gizlilik Ekranı" özelliğiyle gelirken, standart ve Plus modelleri ise geliştirilmiş yeni bir OLED malzeme setiyle donatılacak.