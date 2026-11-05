Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

2027'de Akıllı Telefonlar Daha Pahalı Olabilir: Samsung Ekranlara Zam Yapacak!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Samsung Display'in akıllı telefon OLED panellerine 20 dolara kadar zam yapmaya hazırlanması yeni nesil cihaz fiyatlarını doğrudan artıracak.

2027'de Akıllı Telefonlar Daha Pahalı Olabilir: Samsung Ekranlara Zam Yapacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Akıllı telefon pazarında artan bellek ve işlemci maliyetlerinin ardından tüketicileri üzecek yeni bir gelişme daha kapıda.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Samsung'un ekran üretim kolu Samsung Display, 2027 yılı itibarıyla akıllı telefonlar için ürettiği OLED panellerin fiyatlarını artırmayı planlıyor. Yarı iletken krizinin ve pahalı çip teknolojilerinin etkisini sürdürdüğü bir dönemde gündeme gelen bu hamlenin, doğrudan cihaz fiyatlarına yansıması bekleniyor.

İçerikten Görseller

2027'de Akıllı Telefonlar Daha Pahalı Olabilir: Samsung Ekranlara Zam Yapacak!
gorsel_20261105_112001

Ekran fiyatlarındaki artış doğrudan cebinizi etkileyecek

gorsel_20261105_112001

Tedarik zincirinden gelen son bilgilere göre Samsung Display, akıllı telefon OLED panelleri için 10 ila 20 dolar arasında bir fiyat artışı hedefliyor. Bellek darboğazı ve çip tasarımcıları ile üreticilerinin artırdığı maliyetler nedeniyle zaten pahalılaşan elektronik sektörü, panel zamlarıyla birlikte daha da zorlu bir sürece giriyor. Şirketin bu adımla OLED fiyatlandırmasındaki kontrolünü yeniden güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Bazı akıllı telefon üreticileri kısa vadeli etkiyi azaltmak amacıyla şimdiden panel stoklamaya başlasa da yeni nesil cihazlara geçişle birlikte toplam malzeme maliyetinin artması ve bu zammın nihai ürün fiyatlarına yansıması kaçınılmaz görünüyor.

Samsung Display, yalnızca Samsung'un kendi mobil bölümüne değil, aynı zamanda Apple'ın amiral gemisi iPhone modellerine de en büyük OLED ekran tedarikçisi konumunda bulunuyor. Bu nedenle beklenen fiyat artışının tüm sektörü etkileyeceği öngörülüyor. Gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy S27 serisi de bu maliyet artışıyla yüzleşecek modeller arasında yer alıyor. İddialara göre serinin Pro ve Ultra modelleri "Gizlilik Ekranı" özelliğiyle gelirken, standart ve Plus modelleri ise geliştirilmiş yeni bir OLED malzeme setiyle donatılacak.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 27.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 27.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung'un Çin'e Özel, Tasarımıyla Aşık Edecek Katlanabilir Telefonu W27 Tanıtıldı

Samsung'un Çin'e Özel, Tasarımıyla Aşık Edecek Katlanabilir Telefonu W27 Tanıtıldı

10.000 mAh Batarya, 165 Hz Ekran! Redmi K100 Tanıtıldı

10.000 mAh Batarya, 165 Hz Ekran! Redmi K100 Tanıtıldı

HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!

HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!

Görünce Sizi Geçmişe Götürecek Hem Tuşlu Hem Kapaklı Telefon HMD Nokia 2360 Flip Tanıtıldı

Görünce Sizi Geçmişe Götürecek Hem Tuşlu Hem Kapaklı Telefon HMD Nokia 2360 Flip Tanıtıldı

Samsung, Ekranı Çatlayan iPhone Duo ile Dalga Geçti: İşte O Reklamlar!

Samsung, Ekranı Çatlayan iPhone Duo ile Dalga Geçti: İşte O Reklamlar!

Galaxy S27 Pro'da Büyük Değişim: Samsung, Exynos İçin Düğmeye Bastı!

Galaxy S27 Pro'da Büyük Değişim: Samsung, Exynos İçin Düğmeye Bastı!

Akıllı Telefon Samsung Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!

HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com