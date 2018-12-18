2030’dan ‘Belgeleriyle’ Gelen Zaman Yolcusu, 2019'u Anlattı

Geleceğin ne getireceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. En azından bu konuda hemfikiriz. Noah adlı bir zaman yolcusu ise, bize ‘belgeleriyle’ beraber gelmiş durumda.

Zaman yolculuğu bilimin üzerinde en çok tartıştığı konulardan bir tanesi. Gerçekten mümkün olabileceği öne sürülen zaman yolculuğu konusunda ileriye nasıl gidileceğine dair bir fikrimiz varsa da geriye nasıl gidileceğine dair bir fikrimiz pek yok.

Bir de zaman yolcularımız var. Bu zaman yolcuları kendilerini insanlığı uyarmaya adayan kişiler arasından çıkıyor. Ya da gerçekte sayıları daha fazla ama hiç ses çıkarmadan kenarda köşede çok karlı yatırımlar yapıp hayatın keyfini sürüyorlar.. Genel olarak ise zaman yolcularının en büyük eksiği, yanlarında bir belge getirmiyor olmaları.

2030 yılından geldiğini söyleyen Noah’ın ise kırıştırılmış kütüphane kayıtlarından oluşan ‘belgeleri’ var. Noah’ın tahminleri arasında UFO vakalarının çoğalacağı, 2019 yılının Şubat ayında yaşanacak olan bir kar fırtınası nedeniyle ABD’nin bazı şehirlerinin haritadan silineceği gibi haberler var. Nisan ayında robotik göz çıkacağı ve yeni bir çipin, felçli insanların yürümesini sağlayacağı bilgileri ise Noah’ın müjdeleri.

Androidlerin ortaya çıkacağını ve tartışma yaratacağını söyleyen Noah’a göre Trump ikinci defa seçilecek. Zamanın akışında gezip kıyamet tellallığı yapan Noah, kendisini geçmişe gönderenin hükümet olduğunu ve hükümetin zaman yolculuğunu sır olarak sakladığını söylüyor. Devletin peşine düşmesinden korkan Noah, bu videoyu çekmenin belki de kötü bir fikir olduğunu söylüyor.

Noah’ın videosu, YouTube’da uzaylılar ve zaman yolcuları hakkında yayınlar da yapan Apex TV adlı kanalda yayınlandı.