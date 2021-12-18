Kafasının İçinde 24 Ayrı Kişilik Barındıran Bir Suç Canavarı

1955-2014 yılları arasında yaşayan William Stanley Milligan (namıdiğer Billy Milligan), çoklu kişilik bozukluğundan muzdarip biriydi. Üstelik kişilik sayısı ne 2 ne 3 ne de 10'du; tam 24 adet kişiliğe sahipti!

Çocukken yaşadığı sarsıcı olaylardan etkilenen ve bunların etkisini hayatı boyunca yaşayarak psikolojik sorunlarla boğuşan Billy, farklı kişiliklerinin işlediği suçlar nedeniyle yargılandı ve hukuk tarihinde de pek çok ilke neden oldu.

2 adet kişilik barındırmak bile yıkıcı bir deneyimken 24 adet kişiliğe sahip bu adamın hikâyesini okurken tüyleriniz ürperecek.

Sorunlu ebeveynlere sahipti: alkol, kumar, boşanmalar, depresyon, intihar...

Komedyen babası Johnny Morrison, kumar düşkünüydü ve alkolikti. Depresyon ve alkolizm nedeniyle hastaneye kaldırılan ve burada intihar girişiminde bulunan ama başarısız olan Johnny, daha sonra karbonmonoksit ile kendini zehirleyerek intihar etti.

Olayın ardından Billy'nin şarkıcı annesi Dorothy, çocuklarıyla birlikte eski eşine taşındı. Bir yılın ardından ondan ayrılarak sorunlu bir adam olan Chalmer Milligan'la evlendi.

Billy henüz 5 yaşındayken bile 3 farklı kişiliğe sahipti.

"İsimsiz çocuk", "Christiene" ve "Shawn" adında kişilikleri oluşmuştu ve ailesindeki travmalar arttıkça kişiliklerinin sayısı da artacaktı.

"Emniyeti kötüye kullanma" suçundan yargılanan üvey babası Chalmer, iddilara göre 8 yaşındaki Billy'ye cinsel istismarda bulunmuştu. Bu yüzden Billy'de oluşan psikolojik sorunlar gittikçe artıyordu.

Bu travmalar Billy'yi suça yöneltti. 20'sindeyken silahlı soygun ve tecavüz nedeniyle ıslah evinde iki yıl yattı.

Tahliye edilmesinden 7-8 ay sonra 3 kadına daha tecavüz etti. Kurbanlarından biri onun için "3 yaşındaki bir çocuk gibi davranıyordu" dedi. Daha sonra Billy'ye 4 kadına tecavüz, 3 çocuk kaçırma ve 3 ağır soygun suçlarından dava açıldı. Bunun üzerinen yeniden ıslahevine yatırıldı.

Mahkeme cezayı erteledi çünkü Billy'ye şizofren ve çoklu kişilik bozukluğu teşhisleri konuldu.

İlk olarak akut şizofreni teşhisi konuldu, daha sonra farklı bir doktor tarafından çoklu kişilik bozukluğu tespit edildi. Akıl hastanesine yatırıldı. Bundan sonra Billy bir sürü devlet tımarhanesinde oradan oraya nakledilip durdu.

Hastanede yattığı yıllarda 24 adet farklı kişiliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Bunlardan 1'i kendisiydi, 10'u istediği kişiliklerdi, 13'ü ise istemediği kişiliklerdi.

10 yılı akıl hastanelerinde geçti ve ardından mahkeme ona ceza vermedi; çünkü suçları işleyen, çoğu birbirinden habersiz olan alternatif kişilikleriydi. Bu yüzden bu karar aslında alanında bir ilktir.

Akıl hastanesi ve hapishane riski bittiğinde 36 yaşındaydı. Daha sonra herhangi bir suça karışmadı. Serbest kalmasından 5 yıl sonra ortadan kayboldu. 2014 yılında, 59 yaşındayken bir bakımevinde kanserden öldüğü ortaya çıktı.

Billy'nin sahip olduğu 24 kişiliğinin ayrı ayrı özellikleri:

Resim, terapi esnasında Billy tarafından, kişiliklerini fiziksel tasvir için çizilmiştir.

1) Billy: Kendisi.

2) Arthur: Bilim ve sağlık konularında uzman, sofistike ve entelüktel bir İngilizdi.

3) Ragen Vadascovinich: İsmi "rage again (yine öfke)" anlamına gelen Ragen, "istenmeyen kişilikler"i kontrol eden, tehlikeli anlarda Arthur'u kontrol eden biriydi. Slav aksanıyla konuşup Sırpça yazabilen bir Yugoslav olduğunu söylüyordu. Ailesini desteklemek amacıyla soygunları yaptığını ama tecavüzlerle alakası olmadığını itiraf etmişti.

4) Allen: Bir dolandırıcıydı ve dış dünyayla iletişimi en fazla olan karakterdi. Bateri çalar, portreler çizerdi. Yalnızca sağ elini kullanmasına rağmen olağanüstü güçlüydü ve kişilikler arasında sigara içen tek kişiydi.

5) Tommy: 16 yaşındaydı ve sık sık Allen ile karıştırılıyordu. Elektrik konusunda uzmandı. Allen gibi ressamlık yapıyor ve müzikle uğraşıyordu. Aynı zamanda tenor saksafon çalıyordu.

6) Danny: İnsanlardan, özellikle de erkeklerden korkan Danny, sadece natürmort resimler çizen bir ressamdı. Danny'e göre Chalmer (taciz eden üvey babası) kendi mezarını kazdırtmış ve onu orada yakmıştı.

7) David: 8 yaşındaydı. Diğer kişiliklerin yaşadığı ağrı ve acıları hisseden bir kişilikti.

8) Christiene: 3 yaşında ve disleksiydi. Billy ne zaman başını belaya soksa bir okul köşesine saklanmak isteyen bir kız çocuğuydu. Ragen ile arasında özel bir bağ bulunan Christiene'e Arthur okuma yazma öğretmişti.

9) Christopher: Christiene'in mızıka çalan erkek kardeşiydi.

10) Adalana: Şiirler yazan ve diğer kişilikler için yemekler yapıp evi temizleyen Adalana, bir lezbiyendi. Milligan'ın avukatının iddiasına göre, tecavüzleri gerçekleştiren kişi Adalana'ydı ve ne Billy'nin ne de diğer kişiliklerin bu tecavüzlerden haberi yoktu.

Billy'nin "istenmeyen" kişilikleri:

Kişiliklerin "istenmeyen" olup olmadıklarına Arthur ve Ragen karar veriyordu.

11) Phil: Brooklyn aksanıyla konuşuyordu, zaman zaman küçük çaplı suçlar tasarlayan bir katildi.

12) Kevin: Kevin bir suç planlayıcısıydı ve bir eczaneyi soymaya yönelik planlar hazırlamıştı.

13) Walter: Avustralyalıydı. Bir karga öldürmüştü. Çok iyi yön duygusuna sahip, genellikle gözcü olarak kullanılıyordu.

14) April: Üvey babası Chalmer'ı öldürme düşüncesine sahipti. Bunun için Ragen'ı ikna etmişti ama Arthur onunla konuşarak bu düşünceden son anda vazgeçirdi.

15) Samuel: Bir Yahudi olan ve kişiliklerin arasında Tanrı’ya inanan tek kişilik olan Samuel'in "istenmeyen" olarak işaretlenme sebebi, diğerlerinin kişisel resimlerini satmış olmasıydı.

16) Mark: Her şeyin yükünü çeken biri gibi tanımlanmıştı. Sıkıldığı zamanlarda duvara dik dik bakardı.

17) Steve: Bir düzenbaz ve taklitler yapan bir komedyendi. Aile problemlerinden oluşan espriler yapıyordu.

18) Lee: Ailesinin başını belaya sokacak kadar şakalar yapıyordu. Yaptığı şakalardan biri yüzünden hücre cezası almıştı.

19) Jason: Basınç ayarlayıcısıydı. Bunu ilk başlarda ailesi için kullansa da bu durum zamanla çok fazla probleme yol açtı.

20) Bobby: Macera peşinde koşma ve dünya krizlerini düzeltme hayalleri vardı fakat bunları yapmak için herhangi bir hırsı yoktu.

21) Shawn: Kafasında, uğultulu seslerden kaynaklı titreşimler hisseden, işitme engeli olan 4 yaşındaki bir çocuktu.

22) Martin: New York'luydu. Çalışmadan para kazanmak isteyen züppenin tekiydi.

23) Timothy: Çiçekçi dükkanında çalışırken bir geyle flört etmeye başlamasının ardından ardından kendi dünyasına gitti.

24) Öğretmen: Bu karakter "istenmeyen" değildi. Onu özel kılansa diğer tüm kişiliklerin birleşimi olması, hepsinin eylem ve düşüncelerini biliyor olmasıydı. Billy'nin doktoru bu kişilik için, o ana kadar tanıdığı en akıllı ve en büyüleyici insan olduğunu söylüyor.

2017 yapımı "Parçalanmış (Split)" filmi, kısmen Billy Milligan'ın hikâyesine dayanıyor.

Filmin yönetmeni M. Night Shyamalan, Billy'yi anlatan bir kitaptan ilham aldığını söylemişti. Filmde James McAvoy, dissosiyatif kimlik bozukluğu nedeniyle terapi gören ve 24 farklı kişilikle yaşayan Kevin Wendell Crumb'ı canlandırıyor.

Billy'nin hikâyesinin detaylarını merak ediyorsanız "The Minds of Billy Milligan" kitabını okuyabilir ve Netlix'teki "İçimdeki Canavarlar: Billy Milligan'ın 24 Yüzü" belgeselini izleyebilirsiniz.

Kaynaklar: 1, 2, 3