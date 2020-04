FemmeAndroid kullanıcı isimli bir Twitter kullanıcısı, oldukça ilginç bir internet sitesi geliştirdi. Oluşturulan internet sitesi, 24 saat içinde bir mesaj almazsa kendini imha edecek.

Aksiyon filmlerinde ve bu filmlerin parodilerinde okunduktan sonra kendini imha eden mesajlara denk gelmişsizdir. Kendini imha edecek bir internet sitesi fikri, dizi ve film dünyasının henüz aklına gelmemiş olabilir. Ancak bir Twitter kullanıcısı, bu ilginç fikri hayat geçirdi.

Twitter’da FemmeAndroid ismini kullanan bir çizgi roman sanatçısı, herhangi bir mesaj almazsa kendini 24 saat içinde imha edecek bir internet sitesi geliştirdi. This Website Will Self Destruct isimli internet sitesi, çizgi roman çizgilerine benzeyen minimal bir tasarıma sahip.

İnternet sitesine bugüne kadar 85.000 mesaj gönderildi

Birkaç ay önce oluşturulan internet sitesinin giriş sayfasında ziyaretçileri, 86.400 saniyeden geriye doğru sayan bir sayaç karşılıyor. Bu sayaç, birisi internet sitesine bir mesaj gönderdiğinde sıfırlanıyor. Zamanlayıcının alt kısmında ise siteyi tanıtan bir mektup bulunuyor.

İnternet sitesinin tanıtım mektubunun altında ise üç seçenek bulunuyor. İlk seçenek sitede yayınlamış olan anonim mesajlardan birinin önünüze gelmesini sağlıyor. Kalp simgesi bulunan ikinci seçenek siteyi beğendiğinizi gösteriyor. Üçüncü seçenek ise kendinizi iyi hissetmiyorsanız yardım alabileceğiniz sitelere yönlendiriyor.

Seçeneklerin alt kısmında ise internet sitesine mesajınızı yazacağınız kısım bulunuyor. İnternet sitesine gönderilen mesajlar anonim olarak yayınlanıyor. 8 milyondan fazla insanın ziyaret ettiği internet sitesinde bugüne kadar 85.000 mesaj yayınlandı.

FemmeAndroid’in geliştirdiği internet sitesindeki mesajlar arasında koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalan insanların mesajları da bulunuyor. İnsanlar, internet sitesi aracılığıyla salgın günlerinin nasıl geçtiğini anonim bir şekilde paylaşabiliyorlar.

FemmeAndroid’in oluşturduğu, mesaj gönderilmediğinde kendini 24 saat içinde imha edecek internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz. İnternet sitesinde kendi mesajınızı yayınlayabileceğiniz gibi gönderilmiş diğer mesajları da okuyabilirsiniz.