25 Yaşında Kendi İşinizin Patronu Olmanızın Yolları

Kendi işinin patronu olmak, sahip olduğu iyi bir fikri hayata geçirmek pek çok gencin hayali. Peki bu nasıl olacak? İşte 25 yaşında kendi işinizin patronu olmanız için önemli ip uçları.

Para kazandıracağına inandığınız bir fikriniz var ancak bu fikri nasıl hayata geçireceğinizi bilmiyor musunuz? Sizin için birkaç tavsiyemiz var.

Şirket kurmak isteyen pek çok kişinin nereden başlanması gerektiğine dair bir fikri olmuyor. Bu noktada kararı etkileyecek çok etmen var; sermaye, ürün veya hizmetin kendisi, pazarlama gibi.

İstatistiklere göre 16-24 yaş arasında girişimcilik artıyor, gençler kendi işlerinin patronu olmayı istiyor. Genç girişimciliği 2001 yılından bu yana iki katına çıktı. Acı gerçek ise pek çok girişimin ilk üç yılı çıkartamadığı.

Girişimcilikte çalışkanlık, cesaret ve sürekli gelişim en önemli kriterler. Bir girişimci psikolojik olarak da dayanıklı olmak zorunda. Sadece para kazandırma ihtimali üzerinden, inanmadığınız bir fikrin peşinden gitmeniz genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Başarılı girişimcilerin de tavsiyeleri bu yönde. Eğer bir fikriniz, bir tutkunuz varsa onu yapın. Eğer öğrenmeniz gereken bir şeyler varsa gidin, öğrenin ve kendinizi pozitif insanlarla çevreleyin. Bunlar, pek çok başarılı girişimcinin size söyleyeceği ilk şeydir.

Kaynak Bulmak İçin Alternatiflerinizi Değerlendirin

Peter Jones Vakfı ülkemizde faaliyet göstermiyor, ancak burada pek çok kuluçka ve girişim destek programı gerçekleştiriliyor. Size sermaye verebilecek bir aile üyeniz yoksa ve kendinize güveniyorsanız bu programlara katılabilirsiniz. Ayrıca Kosgeb pek çok girişimcilik eğitimi veriyor; projenizi hazırladıktan sonra Kosgeb'e başvurarak kredi alabilirsiniz. Tübitak'ın da genç girişimcilere hibe programları var. Avrupa Birliği Fonları ise kazanması zor bile olsa iyi bir kaynak. Son olarak, her zaman bir melek yatırımcı bulma şansınız var.

Daha Büyük İşletmelerden Yardım Alın

İnternet çağında herkese erişim mümkün. Ayrıca pek çok paylaşımlı ofis ve girişim merkezi var. Sizden daha büyük, sizi destekleyebilecek ve müşteriniz olabilecek firmalar ve kurumlarla iletişime girin, projeniz için destek aradığınızı ve onlara nasıl bir fayda sağlayabileceğinizi anlatın. Daha büyük şirketlerle yaptığınız görüşmelerde kimse sizi küçük görmez, aksine size olumlu yaklaşırlar. Fikrinizi reddederlerse bile size nedenlerini söylerler, böylece bir şeyler öğrenip projenizi daha da geliştirebilirsiniz.

Çevrenizdekilerden Destek Alın

Kitle fonlama (crowdfunding) oldukça popüler bir yöntem. Bu yöntemle ürününüzü ortaya çıkartmak için ihtiyacınız olan fonu bulabilirsiniz. Size güvenen ve destek verebilecek aile bireyleri, arkadaşlar da kaynak bulmak için bir seçenek. Şirketiniz kurulup para kazanmaya başladıktan sonra da kitle fonlama veya ortak alma yöntemiyle sermayenizi arttırabilir, şirketinizi büyütebilirsiniz.