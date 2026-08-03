Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?
JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 27 Temmuz - 2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde TV+’ta yayımlanan gizem türündeki From zirveye yerleşirken filmlerde ise hâlâ Mubi'deki Nasıl Seks Yapacağız? liderliğini koruyor.
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen filmler
- Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
- Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
- Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
- Sığınak - Prime Video
- Uykucu - Netflix
- Jurassic World - Prime Video
- İyi ki Aldatılmışım! - Netflix
- Mutluyuz mu? - Netflix
- Bizim Hatamız - Prime Video
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler
- From - TV+ & TOD
- House of the Dragon - HBO Max & TV+
- Game of Thrones - HBO Max & TV+
- Off Campus - Prime Video
- Prens - HBO Max & TV+
- Doğu - HBO Max & TV+
- Reacher - Prime Video
- Sıfır Bir - TV+
- İlk ve Son - HBO Max & TV+
- The Walking Dead - Netflix & Disney+ & TV+