28 Bin Yıl Kullanılabilen Nano Elmas Batarya Üretildi

ABD'de özel bir girişim olan NDB, Nano Elmas Batarya geliştirdiğini açıkladı. 2023'te kullanımda olması beklenen batarya, 28 bin yıla kadar kullanılabilme imkanı sunuyor. Elmas ve radyoaktif izotopların bulunduğu batarya, istenilen verimliliğe ulaşırsa, pek çok sorun için bir numaralı çözüm olabilir.

ABD'de kurulmuş ve piller üzerine çalışmalarını sürdüren bir girişim olan NDB, 28 bin yıl çalışma potansiyeline sahip bir pil geliştirdiğini duyurdu. Bu pili önümüzdeki 2 yıl içinde piyasaya sürmeyi amaçladıklarını söyleyen yetkililer, pilin nükleer atıklarla çalıştığını ancak insanlar için güvenli olduğunu ifade ediyorlar. Peki bir pil, nasıl oluyor da 28 bin yıl kullanım imkanı sunuyor?

NDB ismi, "Nano Diamond Battery" kelimelerinin baş harfinden oluşuyor. Bu kelime dizinini Türkçe'leştirdiğimizde, "Nano Elmas Batarya" ibaresini görüyoruz. İşte NDB yetkililerinin tasarladığı pil de tam olarak bu kelimelerin karşılığını veriyor. Nükleer atıklardan elde edilen radyoaktif izotopları nano elmas katmanlarla birleştiren bilim insanları, böylelikle kabul edilebilir miktarda enerjinin açığa çıkmasını sağlıyorlar.

NDB'ye göre Nano Elmas Batarya, 2023'te kullanılabilir olacak

Elmaslar, nadir malzemeler olarak biliniyor olsa da son derece iyi ısı iletkenlikleri sayesinde bilim insanlarının bir süredir takibinde. Mikro boyuttaki tek bir kristalli elmasın ısıyı radyoaktif izotoplardan çok hızlı bir şekilde uzaklaştırdığını tespit eden bilim insanları, bu tepkime anında elektrik enerjisinin üretildiğini anladılar. İşte bunun üzerine yapılan çalışmalar, Nano Elmas Batarya'yı açığa çıkarmış oldu. Ancak mevcut koşullar altında tek bir pil modülü, istenen enerjiyi verebilecek pozisyonda değil.

Nano Elmas Batarya, binlerce yıl dayanabiliyor olsa da ortaya çıkardığı enerji açısından pek de avantajlı değil. Bu da tıpkı otomobillerde kullanılan bataryalardaki gibi, bu tür bir bataryanın kullanılabilmesi için yüzlerce, belki de binlerce modülün birleştirilmesi gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca Nano Elmas Batarya, tahmin edebileceğiniz üzere çok maliyetli bir yapıya sahip. Hem elmas hem de nükleer atıklardan elde edilen radyoaktif izotopların temini, ne yazık ki bu bataryanın maliyetini ciddi oranda artırıyor.

Nano Elmas Batarya, gündelik ürünlerden uzay araçlarına kadar her alanda kullanılabilir

NDB yetkilileri, tasarladıkları ve 2023 yılında kullanıma sunmayı planladıklarını bataryanın her alanda kullanılabileceğini söylüyorlar. Örneğin bu tür bir batarya, gündelik hayatımızda kullandığımız akıllı saatlerin şarj sorununu ortadan kaldırabilir. Ayrıca düşük enerji ile çalışan uzay araçları da Nano Elmas Batarya'dan güç alarak yıllarca çalışabilirler. Mühendisler, elmasın doğadaki en sert malzemelerden biri olduğunu, Nano Elmas Batarya'ların elektrik motorlu otomobillerde kullanılan bataryalardan çok daha güvenilir olacağını düşünüyorlar. Ancak bu batarya bu denli sağlam olsa da otomobil gibi kompleks yapılarda kullanılacaksa, enerji veriminin biraz daha artırılması ve modül sayısının bir nebze de olsa düşürülmesi gerekiyor. Uzmanlara göre ilk Nano Elmas Piller, 2023'te kullanılabilir hale gelecek.