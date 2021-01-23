Dünyanın İlk Ev Tipi Hidrojen Bataryası Geliştirildi

Avustralya merkezli bir enerji şirketi, Tesla'nın ev tipi enerji depolama sistemi Powerwall'a rakip çıkardı. Lavo'nun geliştirdiği bu batarya, sudan hidrojen üretiyor ve sonrasında bunu elektriğe dönüştürebiliyor.

Avustralya merkezli enerji şirketi Lavo, Tesla'nın Powerwall'una rakip olacak ev tipi enerji depolama sistemi çıkardı. Lavo'nun ev tipi enerji depolama sisteminin bir farkı var: Yakıt olarak hidrojen kullanıyor.

Hem Tesla'nın hem de Lavo'nun geliştirdiği bu sistemler, güneş ya da rüzgâr enerji sistemleriyle oluşturulmuş fazlalık enerjiyi çekme fikri üzerine kurulu. Bu sistemler, ayrıca şebekede sorun yaşanması durumunda güç sağlayabiliyor.

İlk ev tipi hidrojen bataryası

Lavo'nun Green Energy Storage System olarak geçen bu bataryası, teknik olarak bir elektroliz ünitesi. Green Energy Storage System, sudan hidrojen üreterek depolayabiliyor. Daha sonra yakıt hücresi kullanarak bunu da elektriğe dönüştürebiliyor. Üstelik Lavo'nun bataryası, Tesla'nın Powerwall 2'sinin yaklaşık 3 katı gibi bir kapasiteye sahip.

Lavo, yaptığı açıklamada kendi geliştirdiği bu sistemin, lityum batarya sistemlerinden daha uzun ömürlü olduğunu da dile getiriyor. Şirketin bunu başarabilmesini sağlayan şey ise geleneksel bataryaların aksine kimyasal değil hidrojen gazı kullanıyor olması. Ayrıca Futurism'de yer alan habere göre nadir dünya elementleri kullanmadığı için daha çevre dostu bir yapıya da sahip.

Ancak tabii ki patlama ve yanma gibi ihtimaller de bulunuyor. Şirket, herhangi bir sızıntının çok hızlı bir şekilde yayılacağını dile getirirken benzin ya da doğal gaz gibi diğer geleneksel yakıtlardan daha tehlikeli olmadığını da ifade etti.

Tesla Powerwall 2'ye göre çok daha pahalı olan bu sistemin bir dezavantajı da bulunuyor: Verimlilik. Hidrojen gazını depolaması ve daha sonrasında elektriğe dönüştürmesinde verimlilik sorunu bulunuyor. Lavo'ya göre döngü verimliliği %50'nin üstünde ki bu da ortalama bir lityum iyon batarya sisteminin altında kaldığı anlamına geliyor.