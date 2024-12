Geçtiğimiz gün ilk fragmanı yayımlanan korku filmi 28 Years Later'ın iPhone 15 Pro Max ile çekildiği ortaya çıktı. Film, Apple için iyi bir reklam malzemesi olacak gibi görünüyor.

Sinema sektörünün duayen isimlerinden Columbia Pictures, bir süredir yeni projesi "28 Years Later" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; 20 Haziran 2025 tarihinde vizyona girecek filmin gişe rekorları kırması bekleniyor. Zira bu film, 2002 yılında yayımlanan ve o dönemler gündeme bomba gibi düşen korku filmi "28 Days Later"ın devamı niteliğinde.

Gelen son haberler, 28 Years Later'ın iyi bir Apple reklamı hâline dönüşeceğini gözler önüne seriyor. Zira edinilen bilgilere göre bu film, iPhone 15 Pro Max ile çekildi. Yönetmen Danny Boyle ve ekibi, milyon dolarlık ekipmanlar yerine Apple'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü akıllı telefonunu kullanmayı tercih etti.

İşte 28 Years Later için yayımlanan fragman:

28 Years Later, geçtiğimiz gün ilk fragmanı ile karşımıza çıktı. Paylaşılan fragman, ultra yüksek kalitesi ile hiç de bir iPhone 15 Pro Max ile çekilmiş gibi görünmüyordu. Ancak Apple'ın profesyonel çekimler konusunda gerçekten iyi işler çıkardığı gerçeğini de unutmamak lazım.

28 Years Later, bir iPhone ile çekilen ilk film olmadığı gibi son da olmayacak. "iPhone ile çekildi" anlamına gelen "Shot on iPhone" yapımlarını bugüne dek pek çok alanda gördük. Ancak 28 Years Later, bir iPhone'un kullanıldığı en büyük projelerden biri olacak gibi görünüyor.