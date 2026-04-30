Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.
Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise Oddsparks: An Automation Adventure oldu. Bu oyunu, 7 Mayıs tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Oddsparks: An Automation Adventure nasıl bir oyun?
Oddsparks: An Automation Adventure, hem otomasyon türünün sıkı hayranları hem de otomasyona ilgi duyanlar için otomasyon ve gerçek zamanlı stratejinin bir karışımıdır.
Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?
Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.
- Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
- Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.
Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.