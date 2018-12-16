31. Avrupa Film Ödülleri'nin Kazananları Belli Oldu

2018 sinema dünyası için oldukça keyifli ve dolu dolu geçen bir sene oldu. Hem popüler sinema için hem de bağımsız sinema için çok başarılı işler ortaya kondu ve pek çok film izleme şansına eriştik. Senenin sonu ise 31. Avrupa Film Ödülleri'nin seçtikleri ile artık resmen geldi diyebiliriz.
5 ödül kucaklayan Cold War'ın başrollerinden Joanna Kulig
31. Avrupa Film Ödülleri (European Film Awards-EFA) dün akşam İspanya Seville'de gerçekleşen bir ödül töreni ile sahiplerini buldu. Senenin en çok dikkat çeken yapımlarından biri olan Cold War filmi 5 farklı ödülü kucaklayarak gecenin kazananı oldu.tüm kategorilerde ödül alan filmler ise şu şekilde;
- En İyi Film: Cold War
- En İyi Komedi: Death of Stalin - Armando Iannucci
- En İyi Yönetmen: Pawel Pawlikowski - Cold War
- En İyi Kadın Oyuncu: Joanna Kulig - Cold War
- En İyi Erkek Oyuncu: Marcello Fonte - Dogman
- En İyi Senarist: Pawel Pawlikowski - Cold War
- En İyi Belgesel: Bergman – A Year In A Life
- En İyi Kısa Film: The Years - Sara Fgaier
- Keşif Ödülü: Girl - Lukas Dhont
- En İyi Animasyon: Another Day of Life - Raul de la Fuente, Damian Nenow
- EFA Halkın Tercihi Ödülü: Call Me By Your Name - Luca Guadagnino
- En İyi Görüntü Yönetmeni: Martin Otterbeck - U
- En İyi Kurgucu: Jaroslaw Kaminski - Cold War
- En İyi Prodüksiyon Tasarımcısı: Andrey Ponkratov - The Summer
- En İyi Kostüm Tasarımcısı: Massimo Cantini Parrini - Dogman
- En İyi Saç ve Makyaj: Dalia Colli, Lorenzo Tamburini, Daniela Tartari - Dogman
- En İyi Besteci: Christoph M. Kaiser ve Julian Maas - 3 Days in Quiberon
- En İyi Ses Tasarımcısı: Andre Bendocchi-Alves ve Martin Steyer - The Captain
- En İyi Görsel Efekt: Peter Hjorth - Border
- Dünya Sineması Başarı Ödülü: Ralph Fiennes
- EFA Hayat Boyu Başarı Ödülü: Carmen Maura