31. Avrupa Film Ödülleri'nin Kazananları Belli Oldu

2018'in sonuna yaklaşırken, seneye damgasını vuran filmler de senenin son ödüllerini almaya devam ediyor.

2018 sinema dünyası için oldukça keyifli ve dolu dolu geçen bir sene oldu. Hem popüler sinema için hem de bağımsız sinema için çok başarılı işler ortaya kondu ve pek çok film izleme şansına eriştik. Senenin sonu ise 31. Avrupa Film Ödülleri'nin seçtikleri ile artık resmen geldi diyebiliriz.

5 ödül kucaklayan Cold War'ın başrollerinden Joanna Kulig

31. Avrupa Film Ödülleri (European Film Awards-EFA) dün akşam İspanya Seville'de gerçekleşen bir ödül töreni ile sahiplerini buldu. Senenin en çok dikkat çeken yapımlarından biri olan Cold War filmi 5 farklı ödülü kucaklayarak gecenin kazananı oldu.tüm kategorilerde ödül alan filmler ise şu şekilde;