Bilim insanları, 36 yıl önce ölen ancak üreyemeyen bir gelinciğin dokusunu kullanarak yeni yavrular elde etmeyi başardılar.

Bugün Dünya üzerinde milyonlarca tür hayatını sürdürüyor olsa da yaşayan tür sayısının belki yüzlerce katı, çeşitli nedenlerle nesillerini sürdüremeyerek yok olup gitti. Günümüzde de pek çok tür tükenme tehlikesiyle karşı karşıya ve bilim insanları, türlerin yok olmasını engellemek için var güçleri ile çalışıyorlar. Bu çalışmalardan biri, türlerin korunmasıyla ilgili önemli bir sonuç vermiş durumda.

Scientific American tarafından paylaşılan bilgilere göre bilim insanları, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara ayaklı gelincikleri, daha önce dondurularak saklanan dokuları kullanarak klonlamayı başardı. Bu gelişme, soyu tükenmekte olan türlerin genetik çeşitliliğini koruma ve gelecekteki nesillerin daha sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

36 yıl önce ölen gelinciğin dokusundan yeni yavrular klonlandı

Klonlamada kullanılan gen yapısı, 1988 yılında ölen ve ölmeden önce üreyemeyen bir gelincikten elde edildi. Özellikle bu dokunun kullanılma nedeni ise aramızdan yıllar önce ayrılan gelinciğin, halihazırda yaşamakta olan gelinciklerden 3 kat fazla genetik çeşitliliğe sahip olması.Klonlama, bu gelincikten alınan dokuların evcil bir gelinciğin yumurtalarına enjekte edilmesiyle gerçekleşti.

Klonlama başarıyla gerçekleştirilmiş olsa da sorun tamamen çözülmüş değil. Zira yeni doğan klon bebekler, sınırlı üreme yeteneğine sahip. Dolayısıyla türün geleceğini kurtarma şansı bulunmuyor. Çalışmalar, türlerin laboratuvar ortamında korunmasını değil vahşi yaşamda varlıklarını sürdürmesini hedeflediğinden bundan sonraki çalışmalar klon bebeklerin genetik çeşitliliğini artırarak sonraki nesillere aktarabilmesi yönünde ilerleyecek.