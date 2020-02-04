38.000’den Fazla Flash Oyunu İndirebileceğiniz Site

Adobe, Flash desteğini 2020 sonlarında kesecek. Flashla beraber 2000’lerin başlarına damga vuran Flash oyunlar da tarihe karışacak. Flash oyunların kaybolmaması için uğraşan bir geliştirici, 38.000’den fazla oyunu indirilebilir hale getirdi.

Adobe Flash, günümüzde tarayıcılar tarafından sevilmeyen bir araç haline geldi ancak Flash bir zamanlar, web tabanlı oyunların ve animasyonların bel kemiğiydi. Adobe, bir zamanların efsanesi Flash’ın desteğinin 2020 sonunda kesileceğini açıkladı.

Adobe'un desteği kesmesi ile beraber Flash oyunlar da tarih olacak. Flash oyunların tarihe karışmasına izin vermek istemeyen BlueMaxima isimli bir programcı, Flashpoint isimli bir uygulama ile 38.000’den fazla oyunu arşivledi.

BlueMaxima’nın arşivlediği 38.000 oyun, oyun tarihinin önemli bir kısmını içinde barındırıyor. BlueMaxima tarafından sunulan oyunların bazıları tabii ki, gerçek oyunların kopyaları. Ancak bazıları, fenomen olarak kalmaya devam ediyor.

Bejeweled, Kingdom Rush gibi oyunlar, mobil pazarda büyük bir başarı kazanmadan önce Flash oyun dünyasının en fazla oynanan oyunlarındandı. Crush the Castle gibi bir Flash oyun olmasaydı muhtemelen Angry Birds diye bir oyunda olmayabilirdi.

BlueMaxima, bu oyunların hemen hemen hepsini kendi internet sitesinde indirilebilir olarak sundu. Sunulan Flash oyunları Flashpoint ile oynayabilirsiniz. BlueMaxima’nın sunduğu oyunlar toplamda yaklaşık 290GB boyutunda.

Siteden bütün oyunlar tek seferde indirilebilirken, tek tek indirme seçeneği de bulunuyor. 38.000’den fazla Flash oyunu indirip oynamak için gereken Flashpoint'e buradan ulaşabilirsiniz.