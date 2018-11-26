4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazasının Görüntüleri

4 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan helikopter kazasının yaşandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı. Kaza sırasında kontrollü bir iniş gerçekleştirmeye çalışırken pervanelerin binaya çarptığı görülüyor.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde gerçekleşen ve 4 kahraman askerimizin şehit olmasına neden olan helikopter kazasına ait görüntüler ortaya çıktı. Bölgede bulunan vatandaşların akıllı telefonları ile çektikleri kaza görüntüleri, helikopterin binaya çarptıktan sonra parçalandığını gösteriyor.

Olayın görgü tanıklarından biri, ‘’Düşerken gördüm ben havada döndü binaya vurdu. Binaya çarpınca parçalandı. Askeri helikopter, bilmiyoruz nasıl düştü. İçeride şehit var diyorlar. Sivil yok deniliyor. İlk biz geldik. İçinde 5 tane asker vardı. Duvara vurmasa bir şey olmazdı belki. Biz inşaatın üzerinde izliyorduk.’’ diyerek kaza anında yaşananları aktardı.

Gelen bilgilere göre helikopter, bilinmeyen bir sebepten ötürü acil iniş yapmak zorunda kalıyor. iniş sırasında pervanenin binaya çarpması ile birlikte helikopter dönmeye başlıyor ve duvara çarparak parçalanıyor. Yaşanan faciada 4 asker şehit olurken bir asker de ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.