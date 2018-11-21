Telefonlarda peşpeşe uygulamalar açılıp zaman tutulan bir video en büyük YouTube eğlenceniz olmayabilir. Yine de izlenmeye değer.

Telefonların uygulama açma hızlarını ölçen bu tarz videolar, teknoloji meraklıları için bir çeşit eğlencelik dövüş programı. Flash TV’nin Amerikan Güreşi yayınlarına benziyorlar ancak burada güreşçiler yerine telefonlar var. Bu görüntülerin gerçek hayattaki kullanımlarla ne kadar ilgili olduğu ve ölçümlerin kalitesi de tartışılır. Yine de bu karşılaştırmalar bir paket mısır eşliğinde olmasa da bir avuç çiğdem eşliğinde keyifle izlenebiliyor.

Son karşılaştırma ise YouTube’daki PhoneBuff adlı kanaldan geliyor: Mavi köşedeki ABD’li yıldız iPhone XS Max 4 GB karşısında kırmızı köşede dikkat çeken çıkışıyla OnePlus 6T 8 GB yer alıyor.

Mücadelenin adil olması için her iki cihaza da aynı uygulamalar yüklenmiş. Bu uygulamalar, bir robot kol tarafından hepsi aynı sırada olacak şekilde açılıyor. Bütün uygulamalar açıldıktan sonra ise aynı işlem, bu defa sondan başa doğru bir sıralamayla tekrar ediliyor. Bu işlem, eş zamanlı işlem yapma becerisini kontrol etmek ve uygulamaların hafızada tutulup tutulmadığını görmek için yapılıyor.

Kazananı merak ediyorsanız sizi şöyle alalım: