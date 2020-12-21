Elinizde yeterince boşta duran motor, bir motor ustası ve bir garaj varsa ne yapabilirsiniz? Önünüzü görememenize neden olacak kadar iri bir V12 motoru tabii ki.

Otomobillerle uğraşmak pek çok kişinin hobisidir. Ülkemizde de pek çok kişi araçların görünüşünü ya da motorunu değiştirmek için ciddi paralar ödüyor. Rusya'daki bu otomobil ise işi biraz aşırıya kaçırıyor.

Rusya'da yapılan bu çalışmada, sıradan bir otomobile bir 3 tane 4 silindirli motor takıldı. Bu el yapımı V12, tabii ki lüks spor otomobillerde ya da yarış araçlarında gördüğümüz gibi kompakt bir motor falan değil, daha ziyade bir çizgi filmden fırlamışa benziyor.

3x4V Motor?

Garage54 tarafından yapılan birbirinden garip araçlar arasına katılan bu yeni otomobil, üç farklı 4 silindirli motorun birbirine bağlanmasından oluşan bir güç ünitesine sahip. Lüks otomobil üreticilerinin de 8 silindirli iki motoru bağlayarak V16 ürettikleri biliniyor ancak onlar yatay motorlar üretiyor, dikey değil.

Aracın sahip olduğu 3 adet Y12 motordan biri, olması gerektiği gibi kaputun içinde yer alıyor. Diğer ikisi ise onun üstüne yerleştirilmiş durumda. Motorlar çalıştıktan sonra ise adeta gökgürültüsü gibi gürlüyor ve hatta gerçek anlamda ateş atıyor.

El yapımı 12 silindirli motora sahip araç videosu:

Ekip, basit bir kuşak / kasnak mekanizması ile üç motoru birbirine bağlamayı başardı. Tabii bu durum muhtemelen motorların bileşik gücünü oldukça azalttı. Öte yandan bir araya getirilen motorlar parçalanmadan, sağa sola parça saçmadan çalışmayı başardı.

Çivili tekerlerle yol testi

Rusya'nın karla kaplı yollarında yapılan testlerde bu ev yapımı V12'nin bulunduğu araca çivili lastikler verildi. Böylece yol tutuşunun aracın bir uzay aracına dönüşmesini engelleyecek kadar artabilmesi sağlandı.

Bu ilginç motorun testlerde ortaya koyduğu potansiyel, aslında bir araya gelmiş motorların o kadar da kötü bir sistem olmayabileceğini gösterdi. Daha gelişmiş teknolojilere ve cihazlara sahip olan firmaların da yıllardır az çok benzerini kullandığı sistem, oldukça eğlenceli görüntüler yarattı.