2020 yılında takvim yapraklarımıza 1 gün daha fazla ekleniyor ve 29 Şubat artık gün olarak ilan ediliyor. Böylece ek bir 24 saatimiz daha oluyor. Artık günün olduğu her yıl aslında artık bir yıldır. Peki ya bu artık yıl nedir ve neden artık günün olduğu yıllara artık yıl ismi verilir?

Bilindiği üzere 4 yılda bir olarak şubat ayı 29 gün olarak takvimlerimize geliyor. Artık yılın olmadığı yıllarda şubat ayı 28 gün çekiyor. Bunun sebebi ise Dünyanın Güneş çevresinde dönme süresi ile ilgilidir.

Gezegenimiz 1 tam dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Bu da aslında her yılın 6 saat takvimde birikmesine neden oluyor. Bu altı saatler 4 yıl boyunca birikiyor ve toplamda 24 saate denk geliyor. Yani 1 günü oluşturuyor. Oluşan bu güne de “artık gün” adı veriliyor. Artık günün içerisinde bulunulan yıla da “artık yıl” adı veriliyor.

21. yüzyılda yaşanan artık yıllar 2000, 2004, 2008, 2008, 2012 ve 2016 yıllarıdır.

Bir sonraki sıçrama yılları 2024, 2028, 2032, 2036, 2040 gibi her dört yılda bir olacak olan yıllardır.

Bilim yazarı Dr. Deanna Conners, "her artık yıl insaların güneşin düzensiz yörüngesini anlamasına yardımcı oluyor. Dünya, Güneş sisteminin yanan kalbi etrafında yarışırken, bir turu tamamlamak yaklaşık 365 ve çeyrek gün sürer. Her dört yılda bir ek bir sıçrama günü, fazla günü hesaba katmak içindir." der

Günümüzde kullandığımız Gregoryen takviminin kökeni Roma İmparatoru Juliues Caesar’ın, Mısır astronomi bilgini Sosigenes’e yaptırdığı ‘’Julyen’’ takvimidir. Julyen takviminde yılbaşı mart ayına denk gelir ve şubat ayı yılın son ayıdır. Şubat ayı diğer aylar arasında en kısa ay olması olduğu için artık günler şubat ayına ekleniyor. 2020 yılı ise sizin de fark ettiğiniz gibi artık yıldır ve birçok yerde karşınıza Leap Year olarak çıkmaktadır.