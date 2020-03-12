49. Juno Ödülleri, Corona Virüsü Nedeniyle İptal Edildi

Kanada'da düzenlenmesi planlanan geleneksel Juno Ödülleri'nin 46'ncısı, Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi. 15 Mart günü yapılması planlanan müzik ödülleri törenine Avril Lavigne, Justin Bieber, The Weeknd, Alessia Cara gibi ünlülerin katılması bekleniyordu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 4.718 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül Corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle çok sayıda etkinlik iptal edildi ve edilmeye devam ediyor. Son olarak Kanada'da düzenlenmesi planlanan 49. Juno Ödülleri töreni salgın tehdidi nedeniyle iptal edildi.

Saskatchewan eyaletinin Saskatoon kentinde 15 Mart Pazar günü düzenlenmesi planlanan ödül töreniyle birlikte Juno Haftası etkinlikleri de iptal edildi. Düzenleme komitesi, kararın devletin sağlık kurumlarının da tavsiyeleri doğrultusunda alındığını açıkladı. Açıkalamada herkes halk sağlığı yetkililerinin yayınladığı kılavuzlara ve protokollere uygun davranmaya çağrıldı.

Virüs salgını teknoloji dünyasını da etkiliyor

Avril Lavigne, Justin Bieber, The Weeknd, Alessia Cara gibi Kanadalı müzisyenlerin yanı sıra çok sayıda başka müzisyen de bu yılki Juno Ödülleri'ne aday gösterilmişti.

Yeni ölümcül Corona virüsü salgını nedeniyle çok sayıda başka etkinlik ve tören de iptal edildi. Bunlar arasında bilişim ve teknoloji dünyasının en önemli etkinliklerinden olan Mobile World Congress, Google I/O ve E3 de yer alıyor. Film ve oyun festivali South by Southwest de iptal edilmişti.

Apple, Samsung, Microsoft, Google, Facebook ve daha pek çok teknoloji devi, salgından zaten ekonomik olarak etkilendi. Nitekim özellikle akıllı telefon, aksesuar ve bilgisayar gibi fiziksel ürün sunan şirketlerin işi iyiden iyiye zora girdi. Facebook, Twitter, Amazon, Facebook, Google, Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi gibi dünya devleri, hem çalışanlarını korumak hem de tedarik zincirlerini güvence altına almak için çok sayıda önlem aldı.

Bunların yanı sıra Taipei Game Show, PAX East, Game Developers Conference, EVE Fanfest, TwitchCon Amsterdam gibi oyun dünyası etkinlikleri de Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.