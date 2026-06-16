iOS 26.6 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Apple, iOS 27 çalışmalarını sürdürürken yeni iOS 26.6 üzerinde de birtakım değişiklikler yapmaya devam ediyor.

Şu anda herkesin ana odağı iOS 27 olsa da Apple bir sonraki iPhone güncellemesi olarak iOS 26.6’yı hazırlamaya devam ediyor.

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Bugün ise şirket, iOS 26.6’nın ikinci geliştirici beta sürümünü yayınladı. Bu güncelleme, Mayıs ayında yayınlanan ilk geliştirici beta sürümü ve genel beta sürümü’nün ardından geliyor.

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iOS 26.6 ile hangi yenilikler gelecek?

Şu ana kadar iOS 26.6 beta sürümünde iki değişiklik tespit edilmiş durumda. Yani çok büyük değişiklikler ve yenilikler beklememekte fayda var.

İlk olarak, iOS 26.6 ile birlikte engelleyebileceğiniz kişi sayısına ilişkin bir sınır değişikliği gelecek. İkinci yenilik ise geliştirilmekte olan yeni bir iPhone hırsızlık önleme özelliği üzerine ancak detayları henüz belli değil.

iOS 26.6, geçen sonbahardan bu yana yayınlanan iOS 26 ve sonraki sürümlerin üzerine inşa edilen bir sonraki yeni sürüm olacak. Yayımlanacağı tarih ise şimdilik belirsiz.