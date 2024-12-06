Bir maraton koşusu düşünün ki bitirmesi 54 yıl sürüyor. Koşucu bu sırada evleniyor, çocuk yapıyor… Peki bu nasıl mümkün olabilir?

Şimdiye dek koşulmuş en uzun süreli maratonu sorsak tahminleriniz ne olur? Birkaç saat? Belki birkaç gün? Zorlasak belki birkaç hafta?

Muhtemelen onlarca yıl süren bir maraton aklınıza gelmez ancak gerçekten de bu, 1911 yılında başlayarak yaşandı.

Bundan 113 yıl öncesine gidiyoruz.

1911 yılının sonunda, İsveç’teki Stockholm Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı için Japonya’da bir yarış düzenlendi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı elemelerde Shizo Kanakuri, 40 kilometrelik mesafeyi 2 saat 32 dakika 34 saniyede bitirerek dünya rekoru kırdı.

Japonya, Olimpiyatlar’a sadece iki kişi gönderebilecekti ve Shizo Kanakuri, o iki kişiden biri olmaya hak kazanmıştı. Onları 10 günlük bir yolculuk bekliyordu…

Yarış günü gelip çattığında şartlar koşuya pek de elverişli değildi.

Stockholm’da yapılan koşu günü, hava 40 dereceye çıkmıştı ve koşucuların büyük bir çoğunluğu sıcaktan hipertermi geçirmişti. Hatta Portekizli bir koşucu, hastaneye kaldırılıp ertesi gün öldü.

20 yaşındaki Kanakuri de onlardan biri olacaktı. Koşunun 27. kilometresine kadar gelmişken fenalık geçirmişti.

Stockholm’deki bir aile onu evlerine götürerek sağlığı yerine gelene kadar bakmışlardı. Kanaguri sağlığına kavuştuğunda ise Olimpiyatlar’a bilgi vermeden, yaşadığı durumdan dolayı utanarak apar topar Japonya’ya geri dönmüştü ve ortadan kaybolmuştu.

“Kayıp” olarak kayda geçti.

Kayıp olarak bilindiği yılların ardından, yarıştan 54 yıl sonra Japonya’da hayatına devam ettiği ve orada da çeşitli yarışlara katıldığı öğrenildi.

Bunun üstüne 1966 senesinde Kanakuri ile iletişim kurabildiler ve yarıda kalan yarışa devam etmesini istediler.

Artık bir şehir efsanesine dönüşmüş olan Kanakuri, ortaya çıkarak ondan istenileni yerine getirdi ve yarışı tamamladı.

Yarıştan sonra sözleri ise şunlar oldu: “Yolculuk çok uzundu. Yol boyunca evlendim, 6 çocuk ve 10 torun sahibi oldum.”

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