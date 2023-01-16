Bilim insanları, Alzheimer gibi hastalıkların riskini azaltmak için günlük hayatta uygulanabilecek çok basit bir yöntemi keşfetti.

Bilim dünyası, insanlığın en büyük sağlık sorunlarından birisi olan Alzheimer’a karşı halen kesin bir çözüm bulabilmiş değil. Fakat bu durumun en başta yaşanmaması için çeşitli önlemler araştırılmaya devam ediyor.

Alzheimer’ın potansiyel olarak önüne geçilmesini sağlayacak keşiflerden birisi de yakın zamanda yapılmıştı. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, “beyin kaynaklı nörotrofik faktör”ün etkisinin artırılmasının beyinde anı oluşmasını ve depolanmasını artırdığı gözlemlenmişti.

Fakat yapılan ilk çalışmalar, yapay yollarla bu etkiyi artıramamıştı:

Bilim insanları, bu keşfin ardından insanlarda farmasötik müdahaleler ile nörotrofik faktörün etkisini artırmayı denedi. Fakat yapay yöntemlerle aynı etki elde edilemedi. Dolayısıyla bu kez hedef, bu etkiyi doğal olarak artırmak oldu.

Doğal bir şekilde etkiyi artırmak için en efektif yöntemler belirlendi:

Otago Üniversitesi’nden bilim insanları, insanlarda nörotrofik faktörün etkinisi artırmak için en iyi yöntemleri belirledi. Bu yöntemler, bu şekilde sıralandı:

20 saat boyunca aç kalmak

90 dakika hafif şiddette spor yapmak

6 dakika yüksek şiddette spor yapmak

Egzersiz ve açlığı birleştirmek

Yukarıdaki yöntemlerden en etkili olanı ise 6 dakika yüksek şiddette spor yapmak idi. Üstelik aradaki fark, en yakın yöntemden bile 4-5 kat daha etkiliydi.

Bununla birlikte bilim insanları, aç kalmak ve bilişsel sağlık arasındaki ilişkiyi daha da netleştirmek için farklı araştırmalar üzerinde de çalıştıklarını bildirdi.