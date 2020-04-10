Bilim İnsanları, Yarasalarda 6 Yeni Koronavirüs Keşfetti

Bilim insanları, Myanmar'da yaptıkları araştırma kapsamında 6 yeni koronavirüs türü tespit etti. Yarasalarda keşfedilen yeni koronavirüsler, dünyayı etkisi altına alan COVID-19 ile benzerlik göstermiyor.

Smithsonian Küresel Sağlık Programı kapsamında çalışma yürüten araştırmacılar, Myanmar'daki yarasalarda 6 yeni koronavirüs türü keşfetti. Araştırmacılar, dünya üzerinde ilk kez keşfedilen yeni virüslerin insan sağlığı için risklerini değerlendiriyor.

Araştırmacılar, yeni koronavirüsleri ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen PREDICT projesi kapsamında tespit etti. Ekip, hayvanlardan insanlara yayılma potansiyeli olan patojenleri araştırdıkları proje için çalışmalarını, insanların vahşi yaşamla yakın temas kurma olasılığının daha yüksek olduğu Myanmar'a odaklamıştı.

Yeni keşfedilen koronavirüsler COVID-19 ile benzerlik göstermiyor

Uzmanlar, Mayıs 2016'dan Ağustos 2018'e kadar bu bölgedeki yarasalardan 750'den fazla tükürük ve dışkı örneği topladı. Ardından örnekleri test ettiler ve bilinen koronavirüs türleriyle karşılaştırdılar. Sonuç olarak 6 yeni koronavirüs tespit edildi. Ekip ayrıca, Güneydoğu Asya'da bulunan ancak daha önce Myanmar'da görülmemiş bir koronavirüs de keşfetti.

Araştırma ekibine göre yeni keşfedilen koronavirüsler, şiddetli akut solunum yetmezliği sendromu (SARS CoV-1), Orta Doğu solunum sendromu (MERS) veya COVID-19 gibi koronavirüslerle yakından ilişkili değil. Yapılan çalışma, yarasalardaki koronavirüslerin çeşitliliğini anlamayı ve insan sağlığını tehdit edebilecek bulaşıcı hastalıkları tespit etmeyi hedefliyor.

Koronavirüsler, SARS CoV-1, MERS ve COVID-19 salgını dahil olmak üzere binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Araştırmacılar, yaralarda birçoğu henüz keşfedilmemiş binlerce koronavirüs bulunduğunu tahmin ediyor.