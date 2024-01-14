Bir neslin çocukluğuna damga vuran oyun ve anime serisi Pokemon'da, bildiğimiz normal hayvanlar da yer alıyor mu?

Pokemon evreni oldukça geniş ve büyük bir hayran kitlesine de sahip. Genel kanı; bu evrende hayvanların olmadığı, onların yerine Pokemon adı verilen canlıların olduğu yönündedir.

Peki, ya öyle değilse? Bizim bildiğimiz hayvanlar da Pokemon evreninde var olabilir mi?

İlk ipucumuz, pokedex'lerde yer alıyor.

Pokedex adı verilen cihazlar; pokemonlar hakkında bilgiler veren, küçük, cepte taşınabilen elektronik aletlerdir. Bir pokemon yakaladığımızda o pokemon türü hakkında bizimle bilgiler paylaşır. Hayvanların ilk izlerini burada buluyoruz.

Serinin en popüler karakteri olan Pikachu'nun pokedex girdisinde "Elektrik faresi" ifadesi yer alıyor. Daha sonraki nesillerde de köpekler, hatta köpek türleri karşımıza çıkıyor. Squirtle "küçük kaplumbağa pokemon" olarak tanımlanıyor. Buneary adlı pokemon da tavşan pokemon olarak yer alıyor.

Oyunlarda hayvanları görüyor muyuz?

Aslında evet. Örneğin ilk oyunlara baktığımızda, Birdkeeper olarak sınıflandırılan eğitmenlerin kolunda standart bir kuş duruyor, bir pokemon değil.

Roket Takımı üyeleri bize sık sık fare diyor. S.S. Anne adlı gemide bir denizci, bize denizanalarından bahsederken, menüde de somonlu, yılan balıklı yemekler ve biftek görüyoruz.

Oyunlarda baykuşlardan, yaban arılarından, uğur böceklerinden, balıklardan, kelebeklerden, atlardan, geyiklerden ve bazı başka hayvanlardan bahsediliyor.

Gelelim animede gördüğümüz hayvanlara:

Zamanla pokemon animesinde daha az hayvan görüyoruz ama hayvan görmeye devam ediyoruz. Özellikle pokemonun pokemon yediğini göstermek yerine solucan, böcek yediğini görmek daha az rahatsız edici.

Ya da eğitmenler yemeğe oturduğunda Tauros bifteği yemiyorlar. Genel olarak pokemonlar daha çok insanların evcilleştirdiği ve beslenme ihtiyacı dışında kullandığı canlılar olarak göze çarpıyor.

İlk sezonda bir gelincik görmüştük:

Bu salıncak, zürafa figürleri içeriyor.

Karşımıza bol bol da balık çıkıyor.

Burada da düz bir köpek görüyoruz:

Kabutops fosili, balık ziyafeti çekiyor.

Görüldüğü gibi Pokemon dünyasında dümdüz hayvanlar da bulunuyor. Bazı pokemonlar da vasıfsızlıklarıyla sadece düz hayvanlara çok benziyor. Pokemon evreninde neyin hayvan neyin pokemon olarak sınıflandırıldığı bilinmiyor, o konuda bir bilgi yok.

Pokemon oyunları ilerledikçe daha az hayvan gördüğümüz ise dikkatleri çekiyor. Hatta serinin kronolojik olarak ilk oyunu Pokenon Legends: Arceus'ta olan bazı pokemonlar yok, orada da hiç hayvan yok. Görünüşe göre pokemon dünyasında yavaş yavaş hem hayvanlar tükeniyor hem de bazı pokemon türleri.

Daha fazla Pokemon içeriği için: