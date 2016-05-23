Almanya'da bir McLaren Senna, satın alındıktan sadece 1 saat sonra gerçekleşen kaza ile perte çıktı. 960 bin dolarlık masraf oluşan aracın kontrolünün neden kaybedildiği ise henüz bilinmiyor.

İngiliz otomobil üreticisi McLaren, ürettiği güçlü ve sürücüyü özel hissettiren otomobilleri ile bilinmektedir. Fakat geçtiğimiz günlerde bir McLaren Senna’nın direksiyonuna oturan 43 yaşındaki bir iş indsnı, kendini tüm McLaren sürücülerinden daha özel hissetmiş olabilir.

Almanya’nın en büyük 3. şehri olan Münih’te McLaren’in en yeni otomobili McLaren Senna’yı satın alan ismi açıklanmayan bir iş insanı, aracı teslim aldıktan sonra yalnızca 50 kilometre kadar sonra duvara çarparak aracı adeta pert etti.

Oldukça özel bir otomobil olan McLaren Senna, yalnızca 500 adet üretildi ve aracın başlangıç fiyatı 1 milyon dolar seviyesinde. Peki başlangıç fiyatı bile bir servet olan bu otomobilin, yalnızca 1 saat sürdükten sonra kaza yapan iş adamına açtığı masraf ne oldu dersiniz? Tam tamına 960 bin dolar.

McLaren cephesinden yapılan açıklamaya göre araç kaza yaptığında sürücü aşırı hızlı gitmiyormuş. Yine de 800 beygir gücünde bir V8 motora sahip olan bu canavar, sürücünün kontrolünden çıkmış ve keyifli sürüş, düz duvara çarparak son bulmuş.

McLaren Senna, adını efsanevi Formula 1 pilotu Ayrton Senna’dan alıyor. Bildiğiniz gibi Ayrton Senna, bir yarış sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Adını alan otomobilin de asfalta yalnızca 1 saat dayanabilmesi ilginç bir tesadüf.