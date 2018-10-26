Tasarımı Gelecekten Gelen Otomobil: 2019 McLaren Speedtail

Sanki gelecekten günümüze gelmiş gibi görünen McLaren Speedtail, 1000 beygir gücü üretiyor!

İç mekanda göze ilk çarpan şey, sürücü koltuğunun tam ortaya yerleştirilmiş olması. Ayrıca bir Boing misali tuş takımlarının çopu kokpitin üst kısmında bulunuyor. Kısacası yeni McLaren her detayı ile uzay filmlerinden çıkmış gibi!

Size iyi bir haberimiz var. Modelin içindeki bazı parçaları altın kaplama olarak alabiliyorsunuz. Ama durun bir dakkika, çok da sevinmeyin. Çünkü çıkar çıkmaz bütün araçlar satılmış. Tüh!

Vergisiz Fiyatı 13 Milyon Liracık

İngiliz otomobil üreticisi bu araç için ''Hyper-GT'' sınıflandırmasını yapıyor. Yaklaşık 1 yıldır aralıklarla çeşitli teaserı yayınlanan model artık tüm çıplaklığı ile karşımızda. 1000 Beygir güç üreten bu canavardan sadece 106 adet üretilecek. Yeni model McLaren'ın ürettiği en hızlı ve en lüks aracı olma özelliğini de taşıyor. 2.27 milyon dolar fiyat etiketi ise bizleri oldukça şaşırtsa da, çıkar çıkmaz aracı alan 106 kişi için bir hobi parası. Şimdi size soruyoruz, bu nasıl bir para?

Son hız ve tork gibi detayların çoğu ise henüz paylaşılmadı. Bilgiler geldikçe sizler için paylaşacağız.