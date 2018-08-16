7. Nesil BMW 3 Serisi Sedan'ın Görüntüleri Ortay Çıktı

BMW'nin en güçlü 4 silindirli motoruna sahip olacağı söylenen yeni BMW 3 Serisi Sedan'ın Almanya'daki test sürüşü görüntüleri ortaya çıktı.

Paris Otomobil Fuarı yaklaştıkça otomotiv devlerinin yeni nesil araçları bir bir ortaya çıkıyor. Almanya’nın Nürburgring yarış pistinde test sürüşüne çıkan kamuflajlı 7. nesil BMW 3 Serisi Sedan’ın görüntüleri YouTube’da paylaşıldı. Görüntüler, Yeni 3 Serisi Sedan hakkında beklenmedik bir detay sunmasa da aracın gücünü gözler önüne seriyor.

Yeni BMW 3 Serisi Sedan’ın ağırlık merkezi 50:50 ön/arka olacak şekilde mükemmel bir şekilde ayarlanmış. Ayrıca aracın ağırlık merkezi de 6. nesle göre 10 milimetre kadar aşağı çekilmiş durumda. Ayrıca ağırlıktan bahsetmişken; BMW mühendisleri, yeni 3 Serisi’ni bir önceki nesle göre 55 kilogram hafifletmeyi başardılar.

7. nesil BMW 3 Serisi’nin bir diğer özelliği ise BMW’nin seri üretim otomobillerindeki en güçlü dört silindirli motora sahip olacak olması. Ancak otomobildeki bu güç artışı sizi korkutmasın. Yeni BMW 3 Serisi, geliştirilmiş sekiz ileri Steptronic şanzıman sayesinde önceki nesle göre %5 daha iyi yakıt tüketimi sağlıyor.

Paris Otomobil Fuarı, 4 Ekim-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Dolayısı ile önümüzdeki haftalarda yeni BMW 3 Serisi Sedan hakkında daha fazla bilgi edinmemiz mümkün. Ayrıca 3 Serisi Sedan’ın Nürburgring’daki test sürüşüne ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.