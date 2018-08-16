7. Nesil BMW 3 Serisi Sedan'ın Görüntüleri Ortay Çıktı

Paris Otomobil Fuarı yaklaştıkça otomotiv devlerinin yeni nesil araçları bir bir ortaya çıkıyor. Almanya’nın Nürburgring yarış pistinde test sürüşüne çıkan kamuflajlı 7. nesil BMW 3 Serisi Sedan’ın görüntüleri YouTube’da paylaşıldı. Görüntüler, Yeni 3 Serisi Sedan hakkında beklenmedik bir detay sunmasa da aracın gücünü gözler önüne seriyor.
Yeni BMW 3 Serisi Sedan’ın ağırlık merkezi 50:50 ön/arka olacak şekilde mükemmel bir şekilde ayarlanmış. Ayrıca aracın ağırlık merkezi de 6. nesle göre 10 milimetre kadar aşağı çekilmiş durumda. Ayrıca ağırlıktan bahsetmişken; BMW mühendisleri, yeni 3 Serisi’ni bir önceki nesle göre 55 kilogram hafifletmeyi başardılar.
7. nesil BMW 3 Serisi’nin bir diğer özelliği ise BMW’nin seri üretim otomobillerindeki en güçlü dört silindirli motora sahip olacak olması. Ancak otomobildeki bu güç artışı sizi korkutmasın. Yeni BMW 3 Serisi, geliştirilmiş sekiz ileri Steptronic şanzıman sayesinde önceki nesle göre %5 daha iyi yakıt tüketimi sağlıyor.
Paris Otomobil Fuarı, 4 Ekim-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Dolayısı ile önümüzdeki haftalarda yeni BMW 3 Serisi Sedan hakkında daha fazla bilgi edinmemiz mümkün. Ayrıca 3 Serisi Sedan’ın Nürburgring’daki test sürüşüne ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.